"La están pasando mal": tras 11 días de detención, los mendocinos que llevaban ayuda a Gaza hablaron con sus familias

El domingo 24 de mayo por la tarde (hora argentina), los mendocinos Lucas Aguilera y María Paula Giménez fueron detenidos en Libia del Este cuando, a bordo de una ambulancia, intentaron cruzar un control militar . El veterinario lujanino y la psicóloga alvearense eran parte de los más de 250 integrantes del convoy humanitario "Global Sumud Maghreb" , que partió con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria a la población civil del lugar, golpeada por la guerra.

Junto a otros 8 voluntarios activistas, Aguilera y Giménez fueron detenidos, trasladados y dejados incomunicados por las autoridades militares de este país africano que se encuentra en medio de revueltas políticas y sociales. Y, tras 11 días sin noticias concretas y directas sobre el paradero y el estado de los detenidos, en las últimas horas los familiares de Lucas y "Pili" tuvieron noticias certeras sobre los detenidos.

"La están pasando muy mal": a 11 días de la detención de los mendocinos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza

"Pude hablar por teléfono con ella desde el teléfono del personal de la cárcel donde están. Me contó que físicamente no les han hecho nada -no los han golpeado ni torturado-, aunque sí han sufrido otras torturas , como tenerlos varios días a oscuras en un calabozo , con una letrina y donde sólo les pasaban agua ", contó la mamá de "Pili" Giménez , Nora Otin, a Los Andes . Fue la primera comunicación con ella desde la detención.

"Me dijo que el lugar donde están es terrible, que no sabían nada de lo que estaba pasando afuera , ni tampoco si nosotros sabíamos lo que les había pasado a ellos. Están totalmente incomunicados ; y están desesperados , muy mal psicológicamente , haciendo huelga de hambre . Pili se desmayó y tiene la presión por el piso", agregó la mujer.

A su turno, Alberto "Beto" Aguilera -hermano de Lucas- también habló de la situación y del estado en que se encuentra su hermano.

Lucas Aguilera 2 "La están pasando muy mal": a 11 días de la detención de los mendocinos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza Captura video

"La Cruz Roja pudo visitar al Lucas, dar la fe de vida y le permitió hablar con la madre de sus hijos. Lucas está en un estado emocional muy malo, no sabe nada de nada del mundo exterior; la están pasando muy mal", destacó el hermano.

11 días detenidos e incomunicados

A comienzos de mayo, Giménez y Aguilera -ambos activistas sociales integrantes de la agencia de noticias latinoamericana NODAL- partieron de Argentina con destino a Estambul. Tras llegar, se acoplaron a la misión humanitaria que llevaba alimentos, medicamentos, módulos habitacionales y hasta especialistas en salud para asistir a niños y familias que están sufriendo las consecuencias de la guerra en Gaza.

Junto a voluntarios de todo el mundo, iniciaron su marcha con destino al territorio que es epicentro del conflicto armado. Sin embargo, y tras pasar 16 días en el desierto de Libia, el domingo 24 de mayo se encontraron con una negativa de las autoridades militares de Libia del Este para cruzar por el puesto militar "5 más 5". la idea era pasar de allí a Egipto, para luego seguir con destino a Palestina.

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Tras dos intentos de negociaciones sin resultados favorables, los mendocinos se sumaron al grupo de 10 activistas que se subieron a ambulancias -que llevaban ellos mismos- y quisieron avanzar un poco más para poder entablar negociaciones con los más altos mandos del Ejército de Libia oriental. Ello fue el domingo 24 de mayo, a las 15:59 hora argentina. Y esa había sido -al menos, hasta ahora- la última vez que se había tenido noticias de los voluntarios.

Cinco días después de la detención, por medio de la Embajada de Italia, Cancillería argentina recibió la confirmación de que María Paula y Lucas estaban bien. No obstante, tampoco las autoridades diplomáticas italianas habían podido reunirse cara a cara con los argentinos (aunque sí habían logrado entrevistarse con los prisioneros que había viajado de Italia y habían solicitado mejores condiciones de detención para los cautivos).

Situación desesperante y el pedido de las familias de los mendocinos detenidos en Libia

En las últimas horas, las familias de María Paula Giménez y de Lucas Aguilera pudieron tener contacto directo con los activistas detenidos. Fue de forma telefónica y por intermedio de la Cruz Roja Internacional.

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"Mi hija estaba llorando y me preguntaba cómo estaba yo. Fue la primera comunicación que tuvimos y, por lo visto, se han comunicado de la cárcel donde están. Después de la intervención de Cancillería italiana, los sacaron del calabozo y los llevaron a una celda, que es donde están en este momento. Pero la situación sigue siendo espantosa. No han podido bañarse, solo tienen una canilla y les han dado un balde para que se laven los 10, por partes", destacó la mamá de la psicóloga de General Alvear.

Por su parte, Lucas pudo hablar telefónicamente con la mamá de sus hijos. Y fue el hermano del veterinario quien aportó detalles de esta comunicación y su estado.

"Como familia, les pedimos que, si pueden y quieren, publiquen alguna foto con Lucas o algún mensaje, lo que sea, para presionar para que las negociaciones se apuren y que pronto lo tengamos acá", agregó "Beto" Aguilera en un mensaje que comenzó a circular entre familiares, amigos y personas que siguen de cerca el caso.