"Solo llevaban ayuda y no sabemos nada de ellos": quiénes son los mendocinos que iban a Gaza y fueron detenidos

María Paula Giménez (42) y Lucas Ezequiel Aguilera (49) son mendocinos y son parte de las más de 250 personas que integran el convoy humanitario " Global Sumud Maghreb" , que partió vía terrestre con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria . Durante la tarde del domingo 24 de mayo (hora argentina) , Paula y Lucas fueron detenidos -junto a otros integrantes del grupo- en Libia . Desde entonces, no hay datos oficiales sobre su paradero ni sobre el estado en que se encuentran.

"Paula y Lucas salieron de Argentina el 5 de mayo , llegaron a Estambul y de allí partieron junto a todo el convoy, con personas de todo el mundo, a Libia . Estuvieron en el desierto , les dieron capacitaciones y durmieron en carpas. Llevaban 16 días parados porque no los dejaban pasar por Libia del Este , para seguir a Egipto y de ahí continuar al paso con Palestina", describió Nora Otin , mamá de Paula Giménez a Los Andes.

Los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron detenidos en Libia cuando participaban del convoy que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

Mientras permanecieron en el desierto libio, los referentes del convoy intentaron negociar con las autoridades militares para que autorizaran el paso del grupo. Consigo llevaban camiones con ayuda humanitaria ( módulos de viviendas , cajas con alimentos, medicamentos y personal de salud que tenía como objetivo asistir a los habitantes de Gaza).

Intentaron dos veces gestionar la autorización para pasar, y en ambas oportunidades la negativa fue contundente. El domingo, diez de los integrantes se subieron a algunas ambulancias que llevaban y avanzaron unos metros para un tercer intento de negociación. Y fue allí donde se produjeron las detenciones, de las que poco y nada se sabe hasta el momento (al menos, oficialmente). Pero que mantiene a los familiares de Paula, de Lucas y de los otros cautivos con una indescriptible angustia y desesperación.

"Nuestra esperanza es que al haber personas de tantos países que han sido detenidas, las embajadas de todos ellos se muevan. Extraoficialmente nos dijeron que los iban a deportar. El tema es que mañana hay una celebración en el Islam y todo se frena, por lo que si no hay novedades hoy, va a ser difícil", resumió la mamá de Paula, quien -al igual que Lucas- trabaja para la agencia de noticias para América Latina y el Caribe NODAL. De hecho, en representación de este organismo participaron del convoy,

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"Te podrás imaginar, como madre, el momento angustiante y desesperante que estoy viviendo. Es terrible, no sabemos qué les estarán haciendo, en qué condiciones estarán. Ellos fueron con la bandera de la paz en su mano, sólo iban a llevar ayuda para todos esos niños mutilados, mujeres y ancianos que están deambulando solos por las calles; y no solo que no los dejan entrar, sino que no sabemos nada", resumió, compungida, la mujer.

Sin rastros de los argentinos que iban con ayuda humanitaria a Gaza

En total, son diez las personas que integraban el convoy de ayuda y que, a bordo de las ambulancias, intentaron avanzar en territorio de Libia Oriental buscando alguna autoridad para que los autorizaran a seguir hasta Egipto (y, de allí, a Palestina). A los argentinos María Paula Giménez (43, oriunda de General Alvear) y Lucas Ezequiel Aguilera (49, domiciliado en Luján de Cuyo), se suman ciudadanos italianos, estadounidenses, polacos, uruguayos, españoles y tunecinos.

Paula Giménez La psicóloga Paula Giménez es de General Alvear y fue detenida el Libia del Este cuando se dirigía a Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Captura web

Precisamente los cuerpos diplomáticos de todos estos países -Argentina incluida- están intentando mediar para obtener información oficial sobre el paradero y estado de los detenidos. Además, la agencia Nodal -para la que trabajan Giménez y Aguilera- también está moviéndose para la liberación y difusión de datos concretos.

"Desde el 5 de mayo que salieron de Argentina y hasta el sábado a la noche estuvimos comunicados lo más bien. Nos contaron que estaban cerca del puesto de control '5+5', en las inmediaciones de Libia del Este. El domingo 24 hubo algunas comunicaciones con quienes estaban en el convoy, hasta que a las 15:59 (hora argentina) se cortó toda comunicación con esas diez personas -entre ellas, mi hija- y no hemos vuelto a tener contacto ni saber nada", recapituló la mamá de la alvearense detenida y sobre quien no hay rastros.

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Precisamente en el puesto de control "5+5" fue detenido y tomado cautivo este grupo de integrantes del convoy.

"La otra parte del convoy, la de los voluntarios que quedaron más atrás, fueron arrastrados y quitados del lugar ayer (NdA: por el lunes). Pero los organizadores de la flotilla mandan mensajes constantemente contando que están todos bien. Y nos han contado que están los abogados tratando de resolver la situación y ver que ocurre con mi hija y los otros secuestrados", describió Nora Otín a Los Andes.

Tras llegar a Estambul, los activistas y voluntarios mendocinos se sumaron al convoy integrado por representantes de 20 países de todo el mundo. El itinerario terrestre -incluye camiones, ambulancias y otros vehículos para trasladar la ayuda humanitaria y a quienes se anotaron con la misión de colaborar con la misión- pasaba por el Norte de Africa para, tras atravesar el desierto de Libia, ingresaran a Egipto y, desde ese país, cruzar el paso Rafah hasta la Franja de Gaza.

Lucas Aguilera 1 Lucas Aguilera vive en Luján de Cuyo y fue detenido el Libia del Este cuando se dirigía a Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Captura web

"Global Sumud Maghreb" es el nombre de la red internacional integrada por activistas, médicos y cooperantes a la que se sumaron Giménez y Aguilera y que decidió organizar convoyes terrestres para intentar romper el aislamiento de alimentos y medicamentos que azota a Gaza, y se organizaron para llevar asistencia.

Texto - 2026-05-26T133146.753 Lucas Aguilera vive en Luján de Cuyo y fue detenido el Libia del Este cuando se dirigía a Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Captura web

Otra misión de este grupo también fue noticia hace algunas semanas, luego de la tensión que se desató cuando flotillas humanitarias fueron interceptadas en el Mar Mediterráneo por fuerzas israelíes.

La angustia de una madre que no sabe nada de su hija

María Paula Giménez nació y se crio en General Alvear. Cuando comenzó la facultad, se fue a vivir a San Luis, donde estudió Psicología. Ya recibida, se fue a vivir a Buenos Aires.

Según describió su mamá, desde siempre la psicóloga alvearense ha sido una persona comprometida con causas sociales y Derechos Humanos. En la agencia NODAL comenzó a desempeñarse como directora de investigaciones, espacio que llegó a compartir con Lucas Aguilera, y en representación de ella ambos decidieron ser parte de la misión humanitaria "Global Sumud Maghreb" para asistir a la población civil palestina en medio de una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

Paula Giménez 2 La psicóloga Paula Giménez es de General Alvear y fue detenida el Libia del Este cuando se dirigía a Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Captura web

"En el desierto de Libia hicieron cursos de primeros auxilios y otras capacitaciones para poder asistir a los ciudadanos cuando llegaran", describió la mamá de Giménez.

"Lo que mas necesitamos es que se comunique, que se visibilice esto que ha pasado para que pronto los liberen", insistió la mujer, con angustia.

Los videos donde los argentinos denuncian su detención

Antes de partir, tanto Paula Giménez como Lucas Aguilera dejaron grabados videos para que, en caso de ser detenidos, salgan a la luz. Así fue como, en las últimas horas, y tras la detención de los dos activistas, en las redes sociales particulares de ellos y en otras plataformas se hicieron públicos.

Con publicaciones similares entre sí, tanto en las redes de Lucas como en las de Paula, se dio aviso de la detención durante la tarde del domingo (hora argentina).

Lucas Aguilera 2 La psicóloga Paula Giménez es de General Alvear y fue detenida el Libia del Este cuando se dirigía a Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Captura web

"La organización del convoy humanitario Global Sumud Maghreb difundió la lista completa de integrantes de la delegación internacional que fueron detenidos tras cruzar el puesto de control militar 5+5, en el este de Libia, mientras avanzaban en la misión para llevar ayuda humanitaria a Gaza", detallaron en las publicaciones.

"Exigimos información inmediata sobre su paradero y situación, garantías para su integridad física y la libre circulación del convoy humanitario que se dirige hacia Gaza", cerraron.