Israel encontró e identificó al último rehén en Gaza: hallaron los restos en un cementerio musulmán.

El Ejército de Israel confirmó este lunes que localizó e identificó los restos de Ran Gvili , el último rehén que permanecía en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Se trataba de un policía israelí de 24 años , cuyo cuerpo había sido secuestrado luego de morir en combate.

La madurez de Mendoza: Un ecosistema de clase mundial ante el desafío de la Inteligencia Artificial

Según informó el Ejército en un comunicado, la identificación fue realizada por el Instituto Nacional de Medicina Forense, en coordinación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar. Una vez concluido el proceso, las autoridades notificaron a la familia del sargento Gvili, cuyos restos serán devueltos para su entierro.

El anuncio se produjo luego de que, durante el fin de semana, las fuerzas israelíes intensificaran los operativos de búsqueda en el norte de Gaza , donde Hamás había indicado que se encontraban los restos. En particular, los trabajos se concentraron en un cementerio musulmán situado en una zona de la ciudad de Gaza bajo control israelí.

Ran Gvili integraba fuerzas especiales de la Policía de Israel y tenía 24 años al momento de su muerte. De acuerdo con el comunicado castrense, cayó en combate durante la mañana del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Alumim, y posteriormente su cuerpo fue trasladado a Gaza por milicianos.

"Con esto, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza al Estado de Israel", afirmó el Ejército en su nota oficial.

El ataque del 7 de octubre y los rehenes

Durante el ataque del 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica secuestraron a 251 personas tras infiltrarse en territorio israelí y asesinaron a unas 1.200 personas, según cifras oficiales.

El Foro de los Familiares de los Rehenes expresó su pesar por la confirmación: "Un verdadero amigo, querido por todos. Amaba la vida, era un joven de profundos valores, siempre hablaba con la misma franqueza y tenía una presencia poderosa pero serena".

Hamás rehenes cuerpos Israel Imagen de la vez que Hamás entregó a Israel los cuerpos de los argentinos Shiri, Ariel y Kfir Bibas, y de Oded Lifshitz quienes fueron rehenes de la organización terrorista. EFE

La devolución de los restos de 28 rehenes fallecidos formaba parte de los compromisos asumidos por Hamás en la primera fase del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, junto con la liberación de 20 rehenes vivos. Desde la entrada en vigor de la tregua, el 10 de octubre, la entrega de los cuerpos se produjo de manera escalonada, debido, según los islamistas, a las dificultades para hallarlos entre los escombros provocados por los bombardeos.

En este contexto, el primer ministro Benjamín Netanyahu se comprometió durante la madrugada de este lunes a reabrir el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y permanece cerrado desde mayo de 2024, una vez finalizada la búsqueda del último rehén que aún permanecía en el enclave.