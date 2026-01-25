Tiene 3 años, salió a pasear por Israel y descubrió un tesoro egipcio de hace 3.800 años

Un simple paseo familiar se transformó en un hito arqueológico inesperado cuando una niña de apenas 3 años divisó un objeto inusual en el suelo . Lo que parecía una piedra decorativa resultó ser un amuleto egipcio de 3.800 años de antigüedad , desatando una investigación inmediata sobre los vínculos ocultos entre civilizaciones milenarias .

La joven realizó el descubrimiento durante un viaje familiar a Tel Azeka , un sitio arqueológico ubicado a unos 30 kilómetros de Jerusalén . Mientras recorría el camino, la niña tropezó con una piedra que no se parecía en nada al resto de las que yacían en el suelo. Su hermano Omer relató que la pequeña se agachó y la recogió en cuanto le llamó la atención.

Al frotar el objeto y quitarle la arena, la familia notó que se trataba de una pieza claramente diferente y notificó de inmediato a la Autoridad de Antigüedades de Israel . Los expertos clasificaron el hallazgo como un antiguo amuleto cananeo de 3.800 años , específicamente un sello de la Edad del Bronce Medio originario de Egipto .

Este objeto ornamental fue diseñado con la forma de un escarabajo pelotero , un símbolo sagrado para los antiguos egipcios, asociado con la renovación y la nueva vida . En aquella época, estas piezas se utilizaban tanto como sellos administrativos como amuletos protectores .

Es común encontrar este tipo de reliquias en tumbas, edificios públicos y hogares de la antigüedad. Según la Dra. Daphna Ben-Tor , especialista en arqueología egipcia, estos sellos solían contener símbolos religiosos o marcas de estatus social de sus propietarios.

El secreto revelado en una ciudad bíblica

Lo que vuelve extraordinario este hallazgo es la forma en que apareció. Este tipo de objetos suele emerger en excavaciones arqueológicas controladas, por lo que los descubrimientos accidentales por parte del público son extremadamente poco frecuentes. El lugar del hallazgo, Tel Azeka, es un montículo mencionado en la Biblia y tradicionalmente vinculado con la batalla entre David y Goliat.

El profesor Oded Lipschits, director de la excavación en la zona, explicó que los trabajos arqueológicos llevan casi 15 años en curso. Las investigaciones demostraron que, durante la Edad del Bronce, allí prosperó una de las ciudades más relevantes de las Tierras Bajas de Judea.

Embed A three-year-old Israeli girl has found a scarab-shaped Canaanite amulet dating back some 3,800 years at the site of Tel Azeka near Bet Shemesh, the Israel Antiquities Authority (IAA) announced Tuesday. pic.twitter.com/DJFFyFxBu2 — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) April 1, 2025

El escarabajo encontrado por la niña se suma a otros hallazgos que confirman los estrechos lazos culturales y políticos entre Canaán y Egipto durante ese período. Se trata de una pieza clave para reconstruir la historia regional.

Una consecuencia directa para el patrimonio nacional

La familia recibió elogios oficiales por entregar el objeto a los Tesoros Nacionales del Estado de Israel, un gesto que permitirá su preservación y estudio científico.

Gracias a este descubrimiento accidental, la pieza integrará una exposición especial en preparación, donde se exhibirán por primera vez sellos faraónicos, estatuas egipcias y vasijas rituales, dando cuenta de la magnitud de la influencia egipcia en la región hace milenios.