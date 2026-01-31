Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

Los nuevos bombardeos golpearon áreas densamente pobladas por familias que viven en refugios improvisados, lo que agravó aún más la crisis humanitaria en Gaza

Una ofensiva aérea lanzada durante la madrugada por la Fuerza Aérea de Israel sobre la Franja de Gaza dejó al menos 26 muertos, entre ellas seis menores, y volvió a sacudir el frágil escenario del cese al fuego vigente en el enclave palestino. Los ataques alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintos puntos del territorio.

Dos niños palestinos observan los destrozos causados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo Dos niños palestinos observan los destrozos causados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo EFE El operativo se produjo en un contexto de máxima tensión regional y elevó a más de 510 la cifra de fallecidos desde que se estableció la tregua

La ofensiva del gobierno de Israel Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno israelí justificó la ofensiva como una respuesta directa a presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás. No obstante, el alcance de los ataques y el impacto directo sobre campamentos de desplazados generaron una inmediata conmoción internacional y reavivaron las críticas por el uso de la fuerza en zonas civiles.

e69ae494351c051977c48303e69e60c4db795be7 Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos menores y milicianos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanzado con Hamás. EFE Las imágenes captadas en el oeste de Jan Yunis tras el bombardeo del sábado muestran un escenario de devastación total. Tiendas de campaña reducidas a escombros, estructuras improvisadas completamente destruidas y equipos de resccate trabajando contrarreloj entre restos de metal y telas quemadas para intentar hallar sobrevivientes. Los hospitales de la zona, ya colapsados, continuaron recibiendo heridos durante horas, mientras se confirmaban nuevas muertes.