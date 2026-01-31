Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

Una ofensiva aérea lanzada durante la madrugada por la Fuerza Aérea de Israel sobre la Franja de Gaza dejó al menos 26 muertos, entre ellas seis menores, y volvió a sacudir el frágil escenario del cese al fuego vigente en el enclave palestino. Los ataques alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintos puntos del territorio.
El operativo se produjo en un contexto de máxima tensión regional y elevó a más de 510 la cifra de fallecidos desde que se estableció la tregua
La ofensiva del gobierno de Israel
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno israelí justificó la ofensiva como una respuesta directa a presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás. No obstante, el alcance de los ataques y el impacto directo sobre campamentos de desplazados generaron una inmediata conmoción internacional y reavivaron las críticas por el uso de la fuerza en zonas civiles.
Las imágenes captadas en el oeste de Jan Yunis tras el bombardeo del sábado muestran un escenario de devastación total. Tiendas de campaña reducidas a escombros, estructuras improvisadas completamente destruidas y equipos de resccate trabajando contrarreloj entre restos de metal y telas quemadas para intentar hallar sobrevivientes. Los hospitales de la zona, ya colapsados, continuaron recibiendo heridos durante horas, mientras se confirmaban nuevas muertes.
La escalada vuelve a poner en duda la continuidad del alto el fuego y expone la fragilidad de los acuerdos alcanzados en medio de un conflicto que no logra estabilizarse. En los centros de salud de Gaza, el recuento de víctimas sigue en aumento, mientras organizaciones humanitarias advierten que los civiles desplazados permanecen sin garantías mínimas de seguridad y con recursos cada vez más escasos.