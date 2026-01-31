31 de enero de 2026 - 13:27

Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

Los nuevos bombardeos golpearon áreas densamente pobladas por familias que viven en refugios improvisados, lo que agravó aún más la crisis humanitaria en Gaza

Gaza Israel
Por Redacción Mundo

Una ofensiva aérea lanzada durante la madrugada por la Fuerza Aérea de Israel sobre la Franja de Gaza dejó al menos 26 muertos, entre ellas seis menores, y volvió a sacudir el frágil escenario del cese al fuego vigente en el enclave palestino. Los ataques alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintos puntos del territorio.

Dos niños palestinos observan los destrozos causados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo
Dos niños palestinos observan los destrozos causados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo

Dos niños palestinos observan los destrozos causados en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, en una imagen de archivo

El operativo se produjo en un contexto de máxima tensión regional y elevó a más de 510 la cifra de fallecidos desde que se estableció la tregua

La ofensiva del gobierno de Israel

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno israelí justificó la ofensiva como una respuesta directa a presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás. No obstante, el alcance de los ataques y el impacto directo sobre campamentos de desplazados generaron una inmediata conmoción internacional y reavivaron las críticas por el uso de la fuerza en zonas civiles.

Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos menores y milicianos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanzado con Hamás.

Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos menores y milicianos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanzado con Hamás.

Las imágenes captadas en el oeste de Jan Yunis tras el bombardeo del sábado muestran un escenario de devastación total. Tiendas de campaña reducidas a escombros, estructuras improvisadas completamente destruidas y equipos de resccate trabajando contrarreloj entre restos de metal y telas quemadas para intentar hallar sobrevivientes. Los hospitales de la zona, ya colapsados, continuaron recibiendo heridos durante horas, mientras se confirmaban nuevas muertes.

Gaza rehenes israel
Excavadora busca cuerpos de rehenes.

Excavadora busca cuerpos de rehenes.

La escalada vuelve a poner en duda la continuidad del alto el fuego y expone la fragilidad de los acuerdos alcanzados en medio de un conflicto que no logra estabilizarse. En los centros de salud de Gaza, el recuento de víctimas sigue en aumento, mientras organizaciones humanitarias advierten que los civiles desplazados permanecen sin garantías mínimas de seguridad y con recursos cada vez más escasos.

