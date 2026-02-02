2 de febrero de 2026 - 19:20

Ulpiano Suarez recibió a referentes mundiales del montañismo que escalarán el Aconcagua

Uno de ellos es Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en en completar las 14 cumbres de más de 8000 metros. Esta visita puso en valor el impacto del turismo de montaña en la actividad económica de la Ciudad y la provincia.



Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de montañismo del continente, a partir del trabajo articulado con referentes mundiales de esta disciplina y el desarrollo sostenido del turismo de montaña.

En este marco, Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Tashi Lakpa Sherpa, referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expedition, quien desde hace varios años elige Mendoza como base para realizar expediciones al Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.

Durante la visita, también participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua, quienes destacaron la experiencia vivida en la provincia.

El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.

Para la Ciudad, en su rol de anfitriona, este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.

Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.

