Como la Toscana: el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires

Cafayate , en el sur de Salta , es el pueblo argentino que muchos describen como “la Toscana local” por sus viñedos, colinas onduladas y bodegas boutique. Ubicado a unas cinco horas por ruta desde la ciudad de Salta, ofrece paisaje vitivinícola, gastronomía regional y turismo enológico consolidado.

El atractivo principal está en el paisaje de viñedos en altura rodeados de cerros rojizos.

Las bodegas boutique permiten recorridos guiados, degustaciones y contacto directo con productores.

El clima seco y soleado favorece la producción de Torrontés salteño , variedad emblemática de la zona.

A diferencia de destinos masivos, el ritmo es pausado y la experiencia más personalizada.

Cómo llegar y cuánto se tarda desde Buenos Aires

La forma más rápida es volar hasta la ciudad de Salta y luego viajar por ruta.

El trayecto terrestre desde la capital salteña demora aproximadamente 3 horas por la Ruta 68.

También es posible llegar en auto desde Buenos Aires, aunque implica más de 1.400 kilómetros.

El recorrido incluye paisajes destacados como la Quebrada de las Conchas, ideal para detenerse.

Qué hacer un fin de semana en Cafayate

Un plan típico incluye visitar bodegas por la mañana y recorrer el pueblo por la tarde.

Entre las actividades recomendadas están:

Degustaciones en bodegas familiares

Paseos por la plaza principal

Excursiones a formaciones rocosas

Gastronomía regional con vinos locales

El centro es compacto, caminable y con oferta hotelera variada.

Cuándo conviene viajar

La mejor época suele ser entre abril y noviembre, cuando el clima es templado. En verano puede hacer mucho calor durante el día.

La vendimia, entre febrero y marzo, suma propuestas culturales y eventos especiales.

Cafayate no es Italia, pero ofrece una experiencia argentina auténtica de vino, paisaje y tranquilidad.