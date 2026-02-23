23 de febrero de 2026 - 10:15

Como la Toscana: el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires

Ofrece una experiencia argentina auténtica de vino, paisaje y tranquilidad, en un entorno que muchos comparan con la Toscana. Claves para planificar la visita.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (4)
Por Andrés Aguilera

Qué tiene Cafayate que recuerda a la Toscana

El atractivo principal está en el paisaje de viñedos en altura rodeados de cerros rojizos.

Las bodegas boutique permiten recorridos guiados, degustaciones y contacto directo con productores.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (3)

El clima seco y soleado favorece la producción de Torrontés salteño, variedad emblemática de la zona.

A diferencia de destinos masivos, el ritmo es pausado y la experiencia más personalizada.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (1)

Cómo llegar y cuánto se tarda desde Buenos Aires

La forma más rápida es volar hasta la ciudad de Salta y luego viajar por ruta.

El trayecto terrestre desde la capital salteña demora aproximadamente 3 horas por la Ruta 68.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (2)

También es posible llegar en auto desde Buenos Aires, aunque implica más de 1.400 kilómetros.

El recorrido incluye paisajes destacados como la Quebrada de las Conchas, ideal para detenerse.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (6)

Qué hacer un fin de semana en Cafayate

Un plan típico incluye visitar bodegas por la mañana y recorrer el pueblo por la tarde.

Entre las actividades recomendadas están:

  • Degustaciones en bodegas familiares

  • Paseos por la plaza principal

  • Excursiones a formaciones rocosas

  • Gastronomía regional con vinos locales

El centro es compacto, caminable y con oferta hotelera variada.

Cuándo conviene viajar

La mejor época suele ser entre abril y noviembre, cuando el clima es templado. En verano puede hacer mucho calor durante el día.

La vendimia, entre febrero y marzo, suma propuestas culturales y eventos especiales.

Cafayate no es Italia, pero ofrece una experiencia argentina auténtica de vino, paisaje y tranquilidad.

Como la Toscana el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires (5)

