Trasladan el Americanto al Teatro Independencia debido al pronóstico de lluvias

El festival Americanto 2026 , una de las citas más importantes con la cultura popular, ha modificado su escenario original para asegurar su realización frente a las inclemencias climáticas. Según informaron los organizadores, las dos jornadas programadas se llevarán a cabo en el Teatro Independencia a partir de las 21.

Es importante destacar que, si bien la entrada es libre y gratuita, la capacidad del teatro es limitada, por lo que las puertas se cerrarán una vez completado el aforo de la sala.

Esta renovada edición tiene como meta fundamental promover y difundir la música latinoamericana, fortaleciendo la identidad regional a través de un intercambio cultural que busca la unidad y la fraternidad entre los pueblos.

La primera noche estará marcada por la diversidad de los sonidos andinos y la identidad étnica. Se presentará Micaela Chauque , multifacética artista y luthier jujeña reconocida por su trabajo en la revalorización de la música de los Andes. También subirá al escenario la histórica formación Markama , que desde 1975 utiliza el folclore como un medio de libertad creativa e identidad propia.

La jornada se completará con la participación de Marcelino Azaguate , cuya ascendencia huarpe se fusiona con canciones de su autoría, y Mariana Lara , quien tras una extensa búsqueda en la música testimonial, ofrecerá parte de su obra actual y piezas que homenajean a figuras como Violeta Parra.

Cronograma del domingo 25 de enero

El cierre del festival contará con una figura de relevancia internacional: la cantante y compositora peruana Susana Baca. Ganadora de tres premios Latin Grammy y exministra de Cultura del Perú, Baca es una pieza clave en la difusión de la música afroperuana y fue distinguida recientemente como “Doctora Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Cuyo.

Susana Baca Susana Baca

Acompañando esta gala dominical estarán los Uruguayeses, un trío que trae a Mendoza el sello del canto popular uruguayo a través de murgas y candombes.

También participará el reconocido cantautor local Víctor Hugo Cortez, quien a través de sus más de 10 discos busca interpelar a la sociedad sobre su papel en la construcción del mundo. El cierre final estará a cargo de la joven intérprete mendocina Yasmín González, cuyo estilo fusiona el repertorio popular con una fuerte identidad folclórica.