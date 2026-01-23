Trasladan el Americanto al Teatro Independencia debido al pronóstico de lluvias

El festivalAmericanto 2026, una de las citas más importantes con la cultura popular, ha modificado su escenario original para asegurar su realización frente a las inclemencias climáticas. Según informaron los organizadores, las dos jornadas programadas se llevarán a cabo en el Teatro Independencia a partir de las 21.
Es importante destacar que, si bien la entrada es libre y gratuita, la capacidad del teatro es limitada, por lo que las puertas se cerrarán una vez completado el aforo de la sala.
Esta renovada edición tiene como meta fundamental promover y difundir la música latinoamericana, fortaleciendo la identidad regional a través de un intercambio cultural que busca la unidad y la fraternidad entre los pueblos.
Cronograma del sábado 24 de enero
La primera noche estará marcada por la diversidad de los sonidos andinos y la identidad étnica. Se presentará Micaela Chauque, multifacética artista y luthier jujeña reconocida por su trabajo en la revalorización de la música de los Andes. También subirá al escenario la histórica formación Markama, que desde 1975 utiliza el folclore como un medio de libertad creativa e identidad propia.
La jornada se completará con la participación de Marcelino Azaguate, cuya ascendencia huarpe se fusiona con canciones de su autoría, y Mariana Lara, quien tras una extensa búsqueda en la música testimonial, ofrecerá parte de su obra actual y piezas que homenajean a figuras como Violeta Parra.
Cronograma del domingo 25 de enero
El cierre del festival contará con una figura de relevancia internacional: la cantante y compositora peruana Susana Baca. Ganadora de tres premios Latin Grammy y exministra de Cultura del Perú, Baca es una pieza clave en la difusión de la música afroperuana y fue distinguida recientemente como “Doctora Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Cuyo.
Acompañando esta gala dominical estarán los Uruguayeses, un trío que trae a Mendoza el sello del canto popular uruguayo a través de murgas y candombes.
También participará el reconocido cantautor local Víctor Hugo Cortez, quien a través de sus más de 10 discos busca interpelar a la sociedad sobre su papel en la construcción del mundo. El cierre final estará a cargo de la joven intérprete mendocina Yasmín González, cuyo estilo fusiona el repertorio popular con una fuerte identidad folclórica.