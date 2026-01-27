Tensión en la salida de Milei del Teatro Roxy: un hombre fue detenido por amenazas

La salida del presidente Javier Milei del Teatro Roxy , en la ciudad de Mar del Plata , se vio alterada este martes. En la escena apareció un joven que se aproximó al vehículo en el que se retiraba el mandatario y golpeó la ventanilla de la camioneta asignada a la custodia presidencial.

El hecho ocurrió cerca de las 15 de este martes , luego de que Milei participara del ensayo del espectáculo junto a la humorista Fátima Florez , previo al show “Fátima Universal”. La situación se desarrolló en un contexto de apoyo al Presidente y también de protestas , con presencia policial y un importante operativo de seguridad.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso, un hombre de 37 años identificado como Martín G. , fue detenido en el lugar y ahora será investigado por el delito de “amenazas” .

De acuerdo con el relato policial, el individuo, vestido de negro y con una mochila, se acercó a escasos metros de la caravana presidencial y apoyó su mano con un gesto hostil sobre la ventanilla del vehículo . De inmediato, fue detectado por el personal de seguridad y reducido por uno de los agentes , quedando sentado en una esquina, rodeado por al menos diez efectivos con escudos y palos.

El procedimiento se realizó en la intersección de San Luis y Rivadavia , sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, el hombre fue trasladado en un patrullero a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata , a cargo de Carlos Martínez , con intervención de la secretaría de Maximiliano Giudice .

El informe oficial indicó que el detenido es argentino, desempleado y residente en Mar del Plata, aunque con domicilio fiscal en el partido bonaerense de Lanús. En el pasado, fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda y se dedicaba a brindar servicios de informática.

El enfrentamiento entre manifestantes a favor y en contra de Javier Milei afuera del Teatro Roxy de Mar del Plata donde cantará el presidente junto a Fátima Flórez.



January 27, 2026

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DIF Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes realizaron las actuaciones de rigor y el traslado del sospechoso a la sede de la División Unidad Operativa Federal local.

La presencia de Milei en Mar del Plata formó parte de una agenda que incluyó una caminata multitudinaria durante la mañana y un breve discurso con megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde volvió a referirse a temas como la reforma laboral, la ley de glaciares y la propuesta oficial para modificar la ley penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad.

Al cierre de la jornada, el Presidente tenía previsto participar como orador principal en la Derecha Fest, un evento organizado por la fundación Faro, conducida por Agustín Laje, en el balneario Horizonte Club de Playa.