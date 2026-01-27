27 de enero de 2026 - 21:07

Tensión en la salida de Milei del Teatro Roxy: un hombre fue detenido por amenazas

El episodio ocurrió tras la participación del presidente en un ensayo junto a Fátima Florez. El detenido será investigado por el delito de amenazas y quedó a disposición de la Justicia federal.

Detuvieron a un hombre tras un incidente durante la salida de Milei del Teatro Roxy.

Detuvieron a un hombre tras un incidente durante la salida de Milei del Teatro Roxy.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La salida del presidente Javier Milei del Teatro Roxy, en la ciudad de Mar del Plata, se vio alterada este martes. En la escena apareció un joven que se aproximó al vehículo en el que se retiraba el mandatario y golpeó la ventanilla de la camioneta asignada a la custodia presidencial.

Leé además

Javier Milei disparó contra el CEO de Techint.

Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Por Redacción Política
Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

Milei en Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y luego cantará con Fátima Florez en el teatro

Por Redacción Política

El hecho ocurrió cerca de las 15 de este martes, luego de que Milei participara del ensayo del espectáculo junto a la humorista Fátima Florez, previo al show “Fátima Universal”. La situación se desarrolló en un contexto de apoyo al Presidente y también de protestas, con presencia policial y un importante operativo de seguridad.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso, un hombre de 37 años identificado como Martín G., fue detenido en el lugar y ahora será investigado por el delito de “amenazas”.

Embed

De acuerdo con el relato policial, el individuo, vestido de negro y con una mochila, se acercó a escasos metros de la caravana presidencial y apoyó su mano con un gesto hostil sobre la ventanilla del vehículo. De inmediato, fue detectado por el personal de seguridad y reducido por uno de los agentes, quedando sentado en una esquina, rodeado por al menos diez efectivos con escudos y palos.

El procedimiento se realizó en la intersección de San Luis y Rivadavia, sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, el hombre fue trasladado en un patrullero a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, con intervención de la secretaría de Maximiliano Giudice.

El informe oficial indicó que el detenido es argentino, desempleado y residente en Mar del Plata, aunque con domicilio fiscal en el partido bonaerense de Lanús. En el pasado, fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda y se dedicaba a brindar servicios de informática.

Embed

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DIF Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes realizaron las actuaciones de rigor y el traslado del sospechoso a la sede de la División Unidad Operativa Federal local.

La presencia de Milei en Mar del Plata formó parte de una agenda que incluyó una caminata multitudinaria durante la mañana y un breve discurso con megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde volvió a referirse a temas como la reforma laboral, la ley de glaciares y la propuesta oficial para modificar la ley penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad.

Al cierre de la jornada, el Presidente tenía previsto participar como orador principal en la Derecha Fest, un evento organizado por la fundación Faro, conducida por Agustín Laje, en el balneario Horizonte Club de Playa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Javier Milei.

Preocupa el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre de 2031

Por Luis Sarmiento García
Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Javier Milei cantó en el teatro Roxy: puertas adentro fue ovacionado pero a la salida recibió insultos

Por Redacción Política
Un mendocino respaldó a Milei frente al Teatro Roxy: “Sí, vuelve la cultura del trabajo”.

Fan de Milei aseguró que le va tan bien que tiene tres trabajos: "Quieren que le llegue todo arriba"

Por Redacción
En el marco del tour de la gratitud Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

Expulsan al Chaqueño Palavecino de la Asociación Raíces Criollas tras su presentación junto a Milei

Por Redacción Espectáculos