La fruta que atrae todo el verano a zorzales y calandrias: visitan el jardín de casa todos los días

Con los calores intensos del verano, algunos pájaros comienzan a aparecer con mayor frecuencia en patios, balcones y jardines en busca de alimento y agua. Zorzales y calandrias, dos de las aves más reconocidas por su canto y presencia, suelen recorrer el jardín de cada hogar hasta encontrar un lugar que les ofrezca comida segura.

Aunque podrían instalarse comederos o brindarles semillas, existe una fruta que, colocada de forma simple en el jardín, se transforma en un imán natural para estas especies durante todo el verano, favoreciendo su alimentación y fomentando visitas diarias.

La pera: la fruta que los zorzales y las calandrias buscan en verano La pera es una de las frutas más atractivas para aves como zorzales y calandrias, especialmente durante los meses de calor intenso.

Su pulpa blanda, su alto contenido de agua y sus azúcares naturales es un conjunto ideal de energía e hidratación, para las aves en verano.

Estas especies suelen alimentarse de frutos maduros que encuentran en árboles, huertas y jardines. Cuando la pera se coloca en un recipiente bajo o sobre una superficie firme en el jardín, rápidamente es detectada por los pájaros, que aprenden a reconocer ese espacio como un punto seguro de alimentación.

A diferencia de otros alimentos, la pera solo debe cortarse por la mitad o en trozos grandes para facilitar el acceso. Además, la pera no solo atrae a zorzales y calandrias, sino que también puede despertar el interés de otras aves frugívoras que visitan zonas urbanas y suburbanas. Es importante que la fruta esté madura, pero no en mal estado, y que se renueve con frecuencia para evitar fermentaciones por el calor.

Dónde y cómo colocar la pera para que las aves regresen todos los días Para el sitio Audubon, la ubicación de la pera dentro del jardín es clave para que los zorzales y calandrias se sientan cómodos y regresen a diario.

Lo ideal es colocarla en un recipiente bajo, estable o una superficie fácil de limpiar, ubicado en un espacio tranquilo, lejos de ruidos constantes y del paso frecuente de personas o mascotas.

Un punto con sombra parcial es ideal, ya que evita que la fruta se seque rápidamente o se eche a perder por el sol directo. También es recomendable que el lugar tenga árboles, arbustos o cercos cercanos, donde las aves puedan posarse y observar antes de bajar a alimentarse. Esta cercanía les brinda una sensación de protección frente a posibles amenazas. Otro aspecto fundamental es la constancia Si la pera aparece todos los días en el mismo lugar, las aves incorporan ese jardín a su rutina diaria.

Por eso, hay que acompañar la fruta con un recipiente con agua fresca para que las visitas sean más contínuas, ya que en verano el acceso al agua es tan importante como el alimento. Colocar una pera como alimento para las aves dentro del jardín es un método simple y efectivo durante todo el verano. Su nutrición es perfecta para los zorzales y las calandrias que rondan distintos hogares para continuar su camino.