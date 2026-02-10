Chile emitió un aviso preventivo por marejadas del suroeste en gran parte del litoral

El fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica y alcanzará su mayor intensidad durante las horas de pleamar, según informó la Armada de Chile.

La Armada de Chile y el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitieron este martes un aviso preventivo por marejadas del suroeste que afectarán gran parte del litoral del país a partir de este miércoles. El fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica e incluirá al Archipiélago Juan Fernández.

Según explicaron las autoridades, el evento está asociado a un intenso sistema frontal que avanza desde la zona sur, y alcanzará su mayor intensidad durante los períodos de pleamar, con oleaje y rompiente en sectores expuestos.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, detalló que “esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día miércoles 11 de febrero en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

De acuerdo al informe oficial, los horarios de mayor impacto del oleaje se registrarán entre las 19 y las 22, mientras que una pleamar secundaria se dará entre las 7 y las 10.

El aviso preventivo se mantendrá hasta el 12 de febrero en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y Coquimbo, incluyendo Juan Fernández. En tanto, entre Atacama y Arica, las marejadas se prolongarán hasta el viernes 13.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente considerando la alta afluencia de turistas por el receso estival. Recomendaron evitar el ingreso al mar, la práctica de deportes acuáticos y la circulación por sectores rocosos, además de respetar las indicaciones de seguridad vigentes en las playas del país.