10 de febrero de 2026 - 21:39

Chile emitió un aviso preventivo por marejadas del suroeste en gran parte del litoral

El fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica y alcanzará su mayor intensidad durante las horas de pleamar, según informó la Armada de Chile.

Emitieron un aviso por intensas marejadas en costas chilenas para este miércoles.

Emitieron un aviso por intensas marejadas en costas chilenas para este miércoles.

Foto:

Aton Chile
Por Redacción

La Armada de Chile y el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitieron este martes un aviso preventivo por marejadas del suroeste que afectarán gran parte del litoral del país a partir de este miércoles. El fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica e incluirá al Archipiélago Juan Fernández.

Leé además

Municiones de mortero

Atrapado en la frontera: militar argentino intentó cruzar a Chile con municiones de mortero

Por Redacción Policiales
La mendocina fue imputada por contrabando. Gentileza Los Andes Online. 

Una mendocina intentó contrabandear cigarrillos a Chile y pasó una valija de un colectivo a otro

Por Redacción Policiales

Según explicaron las autoridades, el evento está asociado a un intenso sistema frontal que avanza desde la zona sur, y alcanzará su mayor intensidad durante los períodos de pleamar, con oleaje y rompiente en sectores expuestos.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, detalló que “esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día miércoles 11 de febrero en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

Emitieron un aviso por intensas marejadas en costas chilenas para este miércoles.
Emitieron un aviso por intensas marejadas en costas chilenas para este miércoles.

Emitieron un aviso por intensas marejadas en costas chilenas para este miércoles.

De acuerdo al informe oficial, los horarios de mayor impacto del oleaje se registrarán entre las 19 y las 22, mientras que una pleamar secundaria se dará entre las 7 y las 10.

El aviso preventivo se mantendrá hasta el 12 de febrero en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y Coquimbo, incluyendo Juan Fernández. En tanto, entre Atacama y Arica, las marejadas se prolongarán hasta el viernes 13.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente considerando la alta afluencia de turistas por el receso estival. Recomendaron evitar el ingreso al mar, la práctica de deportes acuáticos y la circulación por sectores rocosos, además de respetar las indicaciones de seguridad vigentes en las playas del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Manuel Ignacio Fuentes Martínez, el caníbal chileno que mató a su compañero de celda en una cárcel de La Serena: le comió un ojo, manos, orejas y cuello

El caníbal chileno que mató a su compañero de celda: le devoró un ojo, manos, orejas y cuello

Por Redacción Mundo
La Lenovo IdeaPad Slim 3 es una de las notebooks más buscadas por argentinos que comparan precios con Chile.

Notebook Lenovo: cuánto sale en Chile con la caída del dólar una Ryzen 5 comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Una encerrona frustrada en Chile terminó con delincuente atropellado

Video: la desesperada maniobra de un conductor para zafar de una violenta encerrona en Chile

Por Redacción Mundo
Tras años de controversia pública y debate legislativo, Chile construyó un esquema de regulación ambiental, monitoreo científico y fiscalización estatal.

Mirada global: cómo Chile ordenó la relación entre minería y glaciares

Por Redacción Economía