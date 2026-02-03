3 de febrero de 2026 - 08:33

Diez horas a la intemperie, filas en la ruta 7 y quejas: el caos en Horcones para volver desde Chile

Tras el cierre del fin de semana, el complejo Roque Carranza colapsó ante la gran cantidad de viajeros que esperaban volver a casa. Los vehículos coparon la ruta 7 antes de ingresar a la aduana.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para volver desde Chile, los viajeros sufrieron demoras de hasta diez horas en el complejo Roque Carranza, en Horcones, después de la caótica reapertura del paso Cristo Redentor, que había permanecido cerrado desde el viernes a la noche a raíz del temporal.

Si bien en la mañana y el mediodía del lunes las autoridades de Gendarmería Nacional reportaban poco movimiento, durante la tarde llegó una "caravana" de vehículos que esperaban hace días que el corredor volviera a habilitarse para regresar a Argentina.

Las filas, entonces, coparon el ingreso y el "rulo" de la aduana de Horcones, incluso con kilométricas colas sobre la ruta nacional 7, dejando las postales de "embudo" que suelen repetirse año tras año sin solución.

Varios turistas manifestaron que no sólo pasaron la noche a la intemperie, sino que también gran parte de la madrugada del martes. Entre los reclamos figuran la falta de personal para atender a la gran cantidad de personas que necesitaban volver a Mendoza después del cierre del fin de semana.

Más allá de la espera, se sumaron las tradicionales quejas por la falta de infraestructura y servicios en la aduana, así como de baños y atención sanitaria en condiciones.

Anoche, por su parte, los viajeros que iban hacia Chile indicaron que seguía vigente el sistema de encapsulamiento desde Uspallata (en tandas), aunque sin demoras significativas en el complejo Los Libertadores.

Complejo de Horcones - Archivo / Los Andes

