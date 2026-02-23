Para ver después de "Cumbres Borrascosas": la serie de Prime Video sobre un amor tóxico ideal

Para los que se quedaron con ganas de más pasiones intensas después de ver “Cumbres Borrascosas”, hay una serie en Prime Video que lleva el amor obsesivo al terreno del thriller criminal. Se trata de una ficción de ocho episodios que combina romance tóxico, manipulación y un asesinato que lo cambia todo.
“56 días” es la historia que arranca con una escena inquietante: un cuerpo hallado en la bañera de un departamento corporativo, reducido a huesos tras haber sido sumergido en químicos. A partir de ahí, la narración retrocede en el tiempo para reconstruir cómo un encuentro casual terminó en tragedia.
La trama sigue a Ciara y Oliver, interpretados por Dove Cameron y Avan Jogia. Se conocen casi por azar y, en cuestión de semanas, construyen un vínculo vertiginoso marcado por secretos, dependencia emocional y decisiones impulsivas.
Lo que al principio parece un romance contemporáneo, miradas cómplices, mensajes constantes y planes improvisados, se transforma progresivamente en un terreno de sospechas. En paralelo, dos detectives intentan identificar a la víctima y reconstruir los hechos, mientras el espectador se ve obligado a cuestionar todo lo que cree saber sobre la pareja.
La historia alterna entre el pasado, donde se construye la relación, y el presente, enfocado en la investigación policial. Ese vaivén mantiene el suspenso y potencia la ambigüedad: cada gesto y cada silencio adquieren un nuevo significado cuando se observa desde otra línea temporal.
La producción está basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard y cuenta con el respaldo del productor James Wan. La adaptación fue desarrollada por Karyn Usher y Lisa Zwerling, quienes apostaron por conservar el tono inquietante del material original, donde nadie es completamente inocente.
Recepción de "56 días" y actuaciones
En su estreno, la primera temporada debutó con un 64% de aprobación en el promedio de Rotten Tomatoes. Si bien no es un puntaje sobresaliente, varias críticas destacaron la química entre los protagonistas y los giros que sostienen la tensión hasta el final.
Para Dove Cameron, la serie marca un regreso a la televisión tras el thriller de terror "Love Me Dead" (2024) y uno de los mejores recibimientos críticos desde su participación en Schmigadoon!. Avan Jogia, que venía de "Orphan Black: Echoes", vuelve a encarnar a un personaje atravesado por zonas grises y conflictos internos.