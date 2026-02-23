Para ver después de "Cumbres Borrascosas": la serie de Prime Video sobre un amor tóxico ideal

Para los que se quedaron con ganas de más pasiones intensas después de ver “Cumbres Borrascosas” , hay una serie en Prime Video que lleva el amor obsesivo al terreno del thriller criminal. Se trata de una ficción de ocho episodios que combina romance tóxico, manipulación y un asesinato que lo cambia todo.

“56 días” es la historia que arranca con una escena inquietante: u n cuerpo hallado en la bañera de un departamento corporativo, reducido a huesos tras haber sido sumergido en químicos. A partir de ahí, la narración retrocede en el tiempo para reconstruir cómo un encuentro casual terminó en tragedia.

La trama sigue a Ciara y Oliver, interpretados por Dove Cameron y Avan Jogia. Se conocen casi por azar y, en cuestión de semanas, construyen un vínculo vertiginoso marcado por secretos, dependencia emocional y decisiones impulsivas.

Lo que al principio parece un romance contemporáneo, miradas cómplices, mensajes constantes y planes improvisados , se transforma progresivamente en un terreno de sospechas. En paralelo, dos detectives intentan identificar a la víctima y reconstruir los hechos , mientras el espectador se ve obligado a cuestionar todo lo que cree saber sobre la pareja.

La historia alterna entre el pasado, donde se construye la relación, y el presente, enfocado en la investigación policial. Ese vaivén mantiene el suspenso y potencia la ambigüedad: cada gesto y cada silencio adquieren un nuevo significado cuando se observa desde otra línea temporal.

La producción está basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard y cuenta con el respaldo del productor James Wan. La adaptación fue desarrollada por Karyn Usher y Lisa Zwerling, quienes apostaron por conservar el tono inquietante del material original, donde nadie es completamente inocente.

Recepción de "56 días" y actuaciones

En su estreno, la primera temporada debutó con un 64% de aprobación en el promedio de Rotten Tomatoes. Si bien no es un puntaje sobresaliente, varias críticas destacaron la química entre los protagonistas y los giros que sostienen la tensión hasta el final.

Para Dove Cameron, la serie marca un regreso a la televisión tras el thriller de terror "Love Me Dead" (2024) y uno de los mejores recibimientos críticos desde su participación en Schmigadoon!. Avan Jogia, que venía de "Orphan Black: Echoes", vuelve a encarnar a un personaje atravesado por zonas grises y conflictos internos.