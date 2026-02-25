El atrapante drama disponible en Netflix: una historia real sobre racismo en 2 horas

El filme cuenta con actuaciones estelares de Greg Kinnear y Renée Zellweger, ganadora del Óscar.

El drama de Netflix basada en una historia real sobre racismo.

Una historia basada en hechos reales sobre racismo, empatía y solidaridad está entre lo más visto de Netflix. Es un drama estadounidense que está basado en una novela autobiográfica. Con una duración de 120 minutos, la historia propone un relato conmovedor que invita a reflexionar sobre la discriminación racial y la solidaridad.

Se trata de “Tan distinto como yo”, filme dirigido por Michael Carney. La película adapta el libro autobiográfico de Ron Hall y Denver Moore, y narra un vínculo inesperado que atraviesa la fe, la redención y la comprensión de realidades muy distintas a las propias.

Sinopsis de la película de Netflix La trama sigue a Ron Hall, un exitoso marchante de arte, profesional dedicado a la compra, venta y promoción de obras, cuya relación matrimonial atraviesa un momento crítico. Para intentar salvar su matrimonio, se involucra en un proyecto solidario que lo obliga a conocer y relacionarse con Denver Moore, un hombre sin hogar con un pasado complicado y un carácter fuerte.

Embed - SAME KIND OF DIFFERENT AS ME | Official Trailer Lo que comienza como una obligación se transforma en una experiencia transformadora para ambos, abordando temas profundos como el prejuicio racial, la desigualdad social y la importancia de la empatía. La película demuestra cómo los vínculos inesperados pueden generar cambios significativos en la vida de las personas.

El film cuenta con un elenco de figuras reconocidas en Hollywood. Greg Kinnear interpreta a Ron Hall, el marchante de arte; Renée Zellweger, ganadora de dos premios Oscar, encarna a Debbie Hall; y Djimon Hounsou, da vida a Denver Moore. Opiniones de la crítica y recepción del público La cinta recibió críticas mixtas. Medios como Variety y The Hollywood Reporter valoraron su mensaje emotivo y la intención sincera detrás del relato, aunque señalaron ciertos problemas en el desarrollo narrativo. Por su parte, Los Angeles Times definió a la película como una sorpresa conmovedora, destacando las actuaciones del elenco como el punto más sólido del filme.