Viña 2026: el momento en que las coreanas de NMIXX hablaron en un perfecto español

Pasadas las 2.30 del martes, el sexteto integrado por Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily salió a escena y encontró un anfiteatro colmado. Desde los primeros minutos, la respuesta del público fue inmediata: gritos y coros en coreano acompañaron cada canción.

El show se apoyó en coreografías milimétricas y una iluminación diseñada para resaltar cada movimiento. Sin banda en vivo, ni bailarines adicionales y con una escenografía minimalista, todo el peso del espectáculo recayó en la precisión escénica del grupo y en la energía que lograron sostener durante toda la presentación.

Las cantantes se presentaron una por una, dieron mensajes de agradecimiento y amor a sus fans que gritaban en cada nombre y hasta se sumaron al tradicional cantito “Chi chi chi… le le le”. “Hace mucho que querímos venir”, “Es un honor estar con ustedes esta noche”, “Esperé con emoción este show” y “Esta será una noche inolvidable”, fueron algunos de los comentarios de las estrellas K-Pop.

Además, hicieron referencia a la historia del festival, la tradición que alberga la Quinta Vergara y el orgullo que representa para ellas ser las primeras artistas coreanas en presentarse.

Mira po' weon ,son coreanas, se han dado el tiempo de aprender español para poder hablarle a su fanaticada en latinoamerica y se les entiende más que a Bad Bunny #Viña2026 pic.twitter.com/EavZL5DYqx

Una conexión directa con el público chileno

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición del cantante urbano chileno Kidd Voodoo, quien se sumó en una colaboración que encendió aún más a la Quinta con el tema "Ponte Lokita". Su intervención, breve pero intensa, fue ovacionada de principio a fin y aportó un guiño local que reforzó el vínculo con la audiencia.

La cercanía también se expresó en pequeños gestos. Varias integrantes se dirigieron al público en español y, en medio del show, alzaron una bandera chilena entregada desde la platea, provocando una ovación masiva.

Otro instante emotivo llegó cuando el público sorprendió a Haewon cantándole “Cumpleaños feliz” en coreano. La reacción de la líder, visiblemente emocionada, se transformó en uno de los recuerdos más compartidos de la noche.

A diferencia de otras jornadas en las que parte del público se retiró tras la rutina de humor dejando a artistas ante un recinto parcialmente vacío, esta vez nadie abandonó su asiento. La Quinta Vergara terminó completamente repleta y entregada al fenómeno coreano.

NMIXX conquistó al "Monstruo": se llevó un Gaviota de Oro y otra de Plata

El resultado fue contundente: NMIXX se llevó los dos máximos galardones del certamen, la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, consolidando uno de los hitos internacionales de esta edición del Festival de Viña del Mar.