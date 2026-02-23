Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, lunes 23 de febrero, y dónde verlo en vivo

Después de la noche inaugural con Gloria Estefan , sigue este lunes la 65° edición del Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara, donde se presentan artistas y bandas musicales de gran renombre internacional hasta el viernes 27 de febrero.

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero, y dónde verlo en vivo

Imitó a Boric y lo silbaron: el mal momento de un famoso humorista en Viña 2026

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes . La competencia internacional también se lleva las miradas.

Durante seis noches consecutivas, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo” , buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Gloria Estefan en Viña del Mar 2026

La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará alrededor de las 21.30.

Este lunes 23 de febrero estarán en vivo :

-El dúo de synthpop Pet Shop Boys, uno de los más exitosos grupos británicos con clásicos como "West End Girls", "It's a Sin" y "Go West".

-El humorista chileno Rodrigo Villegas.

-El grupo urbano colombiano Bomba Estéreo, dueño del hit "Fuego".

TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.

Ver en vivo el Festival de Viña del Mar 2026

Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas día por día

Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).

Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).

Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.