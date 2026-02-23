23 de febrero de 2026 - 08:34

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, lunes 23 de febrero, y dónde verlo en vivo

Transmisión online y TV. Continúa en su segunda noche el festival de música más importante de Chile con grandes artistas.

Los Andes | Redacción Espectáculos
El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.

Gloria Estefan en Viña del Mar 2026
Durante seis noches consecutivas, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará alrededor de las 21.30.

Quiénes cantan hoy, lunes 23 de febrero, en el Festival de Viña del Mar 2026

Este lunes 23 de febrero estarán en vivo:

-El dúo de synthpop Pet Shop Boys, uno de los más exitosos grupos británicos con clásicos como "West End Girls", "It's a Sin" y "Go West".

-El humorista chileno Rodrigo Villegas.

-El grupo urbano colombiano Bomba Estéreo, dueño del hit "Fuego".

Regresa el tecno pop de Pet Shop Boys
TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.

Ver en vivo el Festival de Viña del Mar 2026
Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas día por día

Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).

Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).

Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas, día por día
