24 de febrero de 2026 - 10:05

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, martes 24 de febrero, y dónde verlo en vivo

Transmisión online y TV. Sigue en su tercera noche el festival de música más convocante de Chile con grandes artistas e invitados especiales.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.

Ver en vivo el Festival de Viña del Mar 2026
Durante seis noches consecutivas, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará alrededor de las 21.30.

Quiénes cantan hoy, martes 24 de febrero, en el Festival de Viña del Mar 2026

Este martes 24 de febrero estarán en vivo:

-El dúo mexicano Jesse & Joy, interpretando su pegadizo repertorio de baladas y canciones pop.

-El comediante venezolano Esteban Düch.

-El grupo de K-pop NMIXX, uno de los más convocantes de la escena juvenil.

Recital de Jesse & Joy
TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.

NMIXX el grupo femenino de K-pop subirá al escenario de Viña del Mar.
Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas día por día

Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).

Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).

Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas, día por día
