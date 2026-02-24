Papelón en Viña del Mar 2026: el artista que dio un show vacío e igualmente ganó gaviotas

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, lunes 23 de febrero, y dónde verlo en vivo

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, martes 24 de febrero, y dónde verlo en vivo

La segunda jornada del certamen repitió un patrón que ya había generado críticas en la apertura: el público comenzó a retirarse masivamente tras los números centrales y dejó al artista de cierre frente a un público visiblemente reducido.

El plato fuerte de la noche fue el dúo británico Pet Shop Boys, que concentró la mayor expectativa del público. Después, el humorista Rodrigo Villegas logró una sólida respuesta en la Quinta.

Sin embargo, tras esos espectáculos comenzó la gente a dejar el recinto. Aunque la programación continuó con la competencia folclórica, las butacas comenzaron a vaciarse.

En la transmisión oficial se alcanzó a notar la baja de público e incluso en redes sociales circularon comentarios que cuestionaban la extensión de la jornada y el horario asignado al último número musical.

El legendario dúo Pet Shop Boys recibió la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar 2026 Un reconocimiento a su trayectoria y a un show cargado de clásicos, luces y energía electrónica que hizo vibrar a toda la Quinta Vergara. #ViñaDelMar2026 #ViñaPorTvAztecaGuate … pic.twitter.com/FapIlfjwmh

Bomba Estéreo salió al escenario de Viña casi sin público

El grupo colombiano Bomba Estéreo, liderado por Li Saumet, subió al escenario alrededor de las 2. A esa altura, gran parte de la galería ya estaba vacía.

La postal contrastó con la energía que desplegó la banda durante su presentación. Quienes permanecieron en el recinto bailaron, acompañaron las canciones y sostuvieron el clima festivo hasta después de las 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioLaHora/status/2026144692165849561?s=20&partner=&hide_thread=false Gran cantidad de gente abandonó la Quinta Vergara después del show de Pet Shop Boys, el que para muchos quedó grabado entre los mejores de la historia del Festival de Viña. pic.twitter.com/pYrHLJ0GUI — La Hora (@DiarioLaHora) February 24, 2026

Pese al escenario adverso en términos de convocatoria, el grupo recibió el reconocimiento del público presente, que premió su show con gaviota de plata y gaviota de oro.

Una situación que ya se había repetido

En la primera noche del festival ocurrió algo similar con el tenor italiano Matteo Bocelli, quien también se presentó en un horario cercano a las 2 y frente a una Quinta con menor asistencia que al inicio de la jornada.

En plataformas digitales, varios usuarios apuntaron a la organización por extender demasiado la programación y relegar al último artista a un horario que desalienta la permanencia.