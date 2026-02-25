Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, miércoles 25 de febrero, y dónde verlo en vivo

Después del renovado vínculo de Jesse & Joy y el exitoso debut del k-pop de NMIXX , la 65° edición del Festival de Viña del Mar , en la Quinta Vergara, continúa este miércoles con una jornada de protagonismo para la música de Colombia y Argentina .

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes . La competencia internacional también se lleva las miradas.

Durante seis noches consecutivas, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo” , buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Ver en vivo el Festival de Viña del Mar 2026

La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará pasadas las 21.30.

Este miércoles 25 de febrero estarán en vivo :

-El cantautor colombiano Juanes, que celebra más de 25 años de trayectoria y presenta sus nuevas canciones del álbum "JuanesTeban".

-El comediante transformista Asskha Sumathra.

-El grupo de cumbia argentino Ke Personajes, liderado por Emanuel Noir.

TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas día por día

-Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

-Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

-Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).

-Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

-Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).

-Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.