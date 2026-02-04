A sus 26 años, Thylane Blondeau contó porque rechaza haber sido "la niña más bella del mundo"

Thylane Blondeau, quien fue considerada “la niña más bella del mundo” , sufre momentos de incomodez. Tras su aparición en la Semana de la Moda de París en el 2025, recibió una ola de comentarios sobre su aspecto físico . Ahora, la joven habló sobre su pasado y dejó en claro que prefiere que quede en el olvido.

Blondeau aseguró que nunca se sintió representada por ese título y que hoy, con 26 años, prefiere definirse lejos de etiquetas impuestas por la industria de la moda.

La joven saltó a la fama siendo muy pequeña , luego de ser descubierta por un cazatalentos del diseñador Jean-Paul Gaultier cuando tenía apenas 3 años y paseaba con su madre, la presentadora y diseñadora Véronika Loubry, por las calles de París. Ese día aceptó un desfile y su vida cambió por completo.

Desde entonces, su carrera quedó ligada a las pasarelas. Con el correr del tiempo, su presencia creció en gran manera. A los 10 años ya protagonizaba producciones para revistas como Vogue y, a los 15, desfilaba en la alfombra roja del Festival de Cannes, siendo figura reconocida en el mundo de la moda.

Sin embargo, pese a la exposición y el reconocimiento, la joven sostiene que nunca se identificó con la imagen que se construyó en torno a ella. Ya en 2018, cuando tenía 17 años, explicó que no se percibía diferente al resto de las personas de su edad.

En una entrevista con The Telegraph recordó que, de niña, escuchaba ese calificativo sin darle importancia y que hoy sigue respondiendo lo mismo: que no es “la más bella”, sino “solo un ser humano”.

Cómo es su nueva vida de empresaria

Además de continuar vinculada al modelaje, Blondeau desarrolló un perfil empresarial. Es dueña de una marca de ropa llamada Heaven May y también de una firma de productos capilares, ENALYHT, enfocada en el cuidado del cabello.

Según detalla la propia empresa, la línea de belleza está elaborada con ingredientes naturales científicamente testeados. Los productos, que incluyen champús, mascarillas y aceites, se comercializan a precios que van desde los 22 hasta los 105 euros.