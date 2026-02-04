4 de febrero de 2026 - 12:31

Elon Musk rompe todos los récords y su patrimonio alcanza los 850 mil millones de dólares

Si Musk gastara un millón de dólares por día, tardaría 2.000 años en quedarse sin fondos. Conocé la movida que lo llevó a concentrar la riqueza de países enteros.

Elon Musk podría gastar un millón de dólares al día el resto de su vida y aún así seguiría siendo rico.&nbsp;

Por Cristian Reta

El patrimonio de Elon Musk alcanzó los 850 mil millones de dólares, una cifra que pulveriza cualquier récord histórico y supera el Producto Bruto Interno de varias naciones. Mientras el sistema debate la falta de recursos públicos, este salto patrimonial revela una concentración de capital sin precedentes que redefine el éxito moderno.

El salto patrimonial de Musk no fue una casualidad ni un simple movimiento de mercado. Se explica por la integración estratégica de su empresa de naves espaciales, SpaceX, con su firma de inteligencia artificial xAI, una operación que elevó la valuación conjunta del grupo a más de 1,25 billones de dólares.

image

Al poseer una participación decisiva en esta nueva estructura, el empresario sumó decenas de miles de millones de dólares a su cuenta personal en muy poco tiempo. Esta jugada lo dejó, otra vez, cómodamente en la cima absoluta del ranking de los más ricos del mundo, dejando atrás cualquier parámetro conocido hasta hoy.

Un patrimonio que desafía la lógica del gasto cotidiano

Para tomar dimensión de lo que significan 850 mil millones, hay que bajar el número a la realidad cotidiana. Si Musk decidiera gastar un millón de dólares por día, tardaría más de dos mil años en agotar su fortuna. Para ponerlo en perspectiva: podría haber comenzado a gastar esa cifra cuando el Imperio Romano todavía estaba en pie y recién hoy estaría revisando su saldo con algo de preocupación.

image

Esta cifra lo ubica a una distancia sideral de otros magnates que antes parecían inalcanzables. El segundo en la lista global es Larry Page, cofundador de Google, con un patrimonio de 281 mil millones. Esto significa que Musk hoy tiene casi el triple que el segundo hombre más rico del planeta, convirtiendo el ranking en algo anecdótico.

La paradoja de la escasez frente a la riqueza extrema

Mientras los rankings globales celebran este récord como si fuera un logro deportivo o una medalla dorada, el dato incómodo aparece al compararlo con la realidad de millones de personas. El sistema actual naturaliza que una sola persona concentre recursos suficientes para financiar presupuestos estatales completos durante años, mientras los trabajadores discuten salarios que pierden contra la inflación.

image

Este fenómeno no es una falla, sino una radiografía del funcionamiento del capitalismo contemporáneo que premia la concentración extrema. La acumulación de Musk llega a niveles donde los números dejan de ser intuitivos y obligan a preguntarse si el sistema no está diseñado para que unos pocos acumulen cifras obscenas mientras el resto queda fuera del reparto.

Consecuencias de concentrar el presupuesto de un Estado

El patrimonio récord no solo genera aplausos en los mercados, sino que también otorga a estos individuos un poder de decisión política sobre el resto de los ciudadanos. La idea de que “si le fue tan bien es porque es mejor que el resto” se convierte en un subtexto que justifica su influencia en asuntos públicos.

image

El caso de Musk es, en definitiva, una postal brutal de nuestra época. Representa un punto donde la inequidad ya no es solo un número en un gráfico, sino una realidad que hemos aprendido a normalizar a pesar de su magnitud inédita en la historia moderna.

