Adiós a los asilos tradicionales: Elon Musk propone robots para cuidar a los adultos mayores

Descubrí cómo la llegada masiva de robots humanoides busca resolver la falta de cuidadores y cambiar para siempre el futuro y la asistencia de las personas mayores.

Para Elon Musk, los asilos del futuro podrían ser atendidos por robots humanoides.

Por Sofía Serelli

La escasez de personal para el cuidado de adultos mayores y el alto costo de los asilos tradicionales han llevado a Elon Musk a proponer una solución disruptiva: robots con inteligencia artificial. Bajo el nombre de Optimus, estas máquinas humanoides prometen transformar la convivencia familiar y la asistencia personal en apenas diez años.

La propuesta del empresario, presentada recientemente en el Foro de Davos, plantea que la robótica será la aliada clave frente al envejecimiento poblacional. Musk sostiene que las soluciones actuales son insuficientes y que el uso de estos asistentes será tan común como el de cualquier electrodoméstico actual.

Optimus: el nuevo asistente que nunca se cansa

El robot desarrollado por Tesla no es una simple máquina de fábrica. Su diseño humanoide incluye brazos, piernas y dedos que le permiten ejecutar tareas complejas, desde recoger objetos cotidianos hasta preparar alimentos. Según Musk, estas máquinas podrían adaptarse a las necesidades específicas de cada individuo en el momento exacto.

La visión del empresario estima que, en la próxima década, podrían estar en funcionamiento cerca de un millón de estos robots. El objetivo es que Optimus realice las tareas domésticas y brinde un apoyo personal que hoy resulta difícil de conseguir debido a la falta de cuidadores humanos profesionales.

Embed
@noticiastelemundo

Optimus es el robot de Tesla que baila, limpia y cocina… ¡y lo hace mejor que muchos de nosotros! La compañía de Elon Musk ha publicado videos demostrando las destrezas de su robot. Las imágenes muestran al humanoide removiendo una olla, pasando la aspiradora y limpiando una mesa con un cepillo y baliando. Tesla afirma que cada tarea fue aprendida a partir de videos de humanos, utilizando aprendizaje automático en tiempo real y reconocimiento de objetos.

original sound - Noticias Telemundo

El desafío de la compañía y la empatía artificial

Más allá de la asistencia física, el proyecto se apoya en la evolución de la inteligencia artificial generativa, similar a herramientas como ChatGPT o Gemini. Esto permite que los robots pasen de ser herramientas mecánicas a asistentes con capacidad de comprensión y adaptación a las necesidades emocionales de los usuarios.

De acuerdo con expertos como Berry Billingsley, esta tecnología permite que el robot no solo cumpla funciones prácticas, sino que también genere una sensación de compañía. Para quienes buscan preservar su dignidad e independencia en la vejez, contar con un asistente que no juzga y se adapta a sus propios ritmos resulta una opción sumamente atractiva.

Los riesgos de delegar el afecto en una máquina

Sin embargo, esta transformación plantea interrogantes éticos sobre el impacto en los lazos humanos. Especialistas advierten que confiar demasiado en la tecnología podría debilitar la convivencia social y los vínculos familiares. La clave, señalan, estará en que el robot no reemplace a la comunidad, sino que la fomente.

El debate sobre si estos avances marcarán el fin definitivo de los asilos sigue abierto. Mientras tanto, la tecnología redefine los límites del cuidado, prometiendo una etapa de abundancia en asistencia, pero obligándonos a replantear cómo mantendremos el equilibrio entre la automatización y la humanidad esencial.

