Que reveló la autopsia de Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles

Aunque se habló de un asesinato, los exámenes preliminares no hallaron signos de violencia, trasladando todas las sospechas a los resultados toxicológicos.

A una semana del hallazgo sin vida de la argentina Narela Barreto, el caso se encuentra en un punto crítico rodeado de incertidumbre tras la revelación de la autopsia.

La joven de 27 años, que había viajado a Estados Unidos en junio de 2024 para "probar suerte" tras el casamiento de una amiga, fue encontrada sin vida en una calle de Los Ángeles, a escasas cinco cuadras de su vivienda.

En las últimas horas, los resultados preliminares de la autopsia arrojaron datos que, lejos de traer alivio, abren nuevos interrogantes. Según confirmó su prima Kiara, el análisis determinó que el cuerpo de Narela no presentaba heridas superficiales, golpes ni signos de abuso sexual.

Este dato confronta la primera hipótesis de asesinato que las autoridades le comunicaron verbalmente a su padre apenas aterrizó en suelo norteamericano. "Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos esperando el examen toxicológico", señaló Kiara, remarcando que esa será la pieza clave para entender qué ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.

Narela Micaela Márquez Barreto Narela Micaela Márquez Barreto. Mientras la investigación se mantiene bajo un estricto hermetismo, la familia logró sortear el primer gran obstáculo logístico: el traslado del cuerpo. Gracias a una colecta solidaria en redes sociales que alcanzó los 23 millones de pesos, el padre de la joven pudo costear los 9.000 dólares necesarios para la repatriación.