Vino a la Nave vuelve con todo para recibir a Turf en una nueva edición de “Verano en la Ciudad"

El exitoso ciclo, que se consolidó como una de las propuestas culturales más convocantes del último año en Mendoza, regresa con una edición especial y el show de la banda liderada por Joaquín Levinton.

El próximo 28 de febrero, desde las 19 h, los jardines de la Nave Cultural volverán a convertirse en escenario de una experiencia que combina vino, gastronomía y música en vivo. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del sonido de Turf, en el marco de una nueva edición del ciclo que celebra la cultura vitivinícola y el encuentro al aire libre.

Vino a la Nave se presenta nuevamente en la Ciudad con una propuesta imperdible para la temporada estival: una degustación de vinos descontracturada, acompañada por bandas en vivo, gastronomía de primer nivel, barras de tragos y cerveza, y un entorno pensado para disfrutar bajo el cielo mendocino.

Un ciclo que ya es un éxito Vino a la Nave no es un evento más en la agenda mendocina. Desde su primera edición en 2024, la propuesta ha reunido a artistas de distintos géneros -del indie al rock, pasando por el pop y la música urbana- en un entorno que celebra las bondades de la vitivinicultura local. La experiencia se completa con gastronomía de primer nivel y espacios al aire libre que invitan a compartir. A lo largo del año pasado, el ciclo contó con la presencia de Gauchito Club, Indios, Pasado Verde, Emmanuel Horvilleur y muchísimos artistas de primer nivel, consolidándose como una cita obligada para el público.

En esta nueva edición, el encuentro al aire libre contará con un line up encabezado por Turf, la participación de más de 30 bodegas, diversas propuestas gastronómicas y la energía de miles de personas brindando y disfrutando de la música en vivo. Además, habrá sorpresas especiales y un escenario emergente destinado a bandas locales, con el objetivo de seguir impulsando y visibilizando el talento regional.