Confirmaron los artistas que tocarán en el aniversario de la Arístides: la grilla completa

La Ciudad de Mendoza se alista para una de las citas más esperadas de su calendario cultural el próximo 5 de marzo en el aniversario de la Avenida Arístides, con un corredor cultural a cielo abierto con dos escenarios y artistas locales y nacionales. La entrada es libre y gratuita.
La propuesta artística se dividirá en dos grandes focos. El escenario Andes Origen, dedicado al rock y al pop, tendrá como plato fuerte a Conociendo Rusia. El proyecto de Mateo Sujatovich, hoy referente de la canción urbana argentina, llega a Mendoza tras giras internacionales para jerarquizar una grilla que también apuesta fuertemente por el talento local.
La actividad en este escenario comenzará a las 18:00 con la frescura indie de Demorados, una banda de jóvenes mendocinos que presentará su álbum debut. Seguidamente, Esperanzah desplegará su versatilidad en formato full band recorriendo géneros como el R&B, soul y flamenco, antes de ceder el cierre de la jornada a la energía de DJ Aka Delicia.
En paralelo, los amantes del ritmo constante tendrán su espacio en el escenario Sernova, orientado íntegramente a la música electrónica. El cierre estará a cargo de Ezequiel Arias, uno de los DJs y productores argentinos con mayor proyección internacional en el Progressive House, miembro del prestigioso sello Sudbeat de Hernán Cattáneo.
La previa electrónica contará con la identidad vanguardista de Valentina Chaves y la singular propuesta de Puna. Este último dúo, integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman, propone un viaje sonoro que une la electrónica con instrumentos autóctonos como el charango, el bombo legüero y la ocarina, resignificando las raíces culturales en clave contemporánea.
Este despliegue es posible gracias a una articulación público-privada que involucra a la Ciudad de Mendoza, la productora Nero Producciones y una amplia red de patrocinadores. Con una grilla que equilibra figuras consagradas y emergentes, la Arístides se prepara para reafirmar, una vez más, su lugar como el corazón del entretenimiento mendocino.