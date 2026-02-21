Confirmaron los artistas que tocarán en el aniversario de la Arístides: la grilla completa

El próximo 5 de marzo, la avenida mendocina se transformará en un corredor cultural a cielo abierto con entrada libre y gratuita.

La Ciudad de Mendoza se alista para una de las citas más esperadas de su calendario cultural el próximo 5 de marzo en el aniversario de la Avenida Arístides, con un corredor cultural a cielo abierto con dos escenarios y artistas locales y nacionales. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta artística se dividirá en dos grandes focos. El escenario Andes Origen, dedicado al rock y al pop, tendrá como plato fuerte a Conociendo Rusia. El proyecto de Mateo Sujatovich, hoy referente de la canción urbana argentina, llega a Mendoza tras giras internacionales para jerarquizar una grilla que también apuesta fuertemente por el talento local.

Conociendo Rusia 01.jpg La actividad en este escenario comenzará a las 18:00 con la frescura indie de Demorados, una banda de jóvenes mendocinos que presentará su álbum debut. Seguidamente, Esperanzah desplegará su versatilidad en formato full band recorriendo géneros como el R&B, soul y flamenco, antes de ceder el cierre de la jornada a la energía de DJ Aka Delicia.

En paralelo, los amantes del ritmo constante tendrán su espacio en el escenario Sernova, orientado íntegramente a la música electrónica. El cierre estará a cargo de Ezequiel Arias, uno de los DJs y productores argentinos con mayor proyección internacional en el Progressive House, miembro del prestigioso sello Sudbeat de Hernán Cattáneo.

Aniversario de la Arístides La previa electrónica contará con la identidad vanguardista de Valentina Chaves y la singular propuesta de Puna. Este último dúo, integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman, propone un viaje sonoro que une la electrónica con instrumentos autóctonos como el charango, el bombo legüero y la ocarina, resignificando las raíces culturales en clave contemporánea.

Este despliegue es posible gracias a una articulación público-privada que involucra a la Ciudad de Mendoza, la productora Nero Producciones y una amplia red de patrocinadores. Con una grilla que equilibra figuras consagradas y emergentes, la Arístides se prepara para reafirmar, una vez más, su lugar como el corazón del entretenimiento mendocino.