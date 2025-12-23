Mostró lo que se gastó en una cena en un conocido restó y desató la polémica en las redes

El restaurante Anchoita , uno de los puntos gastronómicos más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires , volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por sus platos, sino por un ticket viral que desató un debate sobre los precios y, sobre todo, sobre que era una "cena para dos" .

El usuario identificado como @chesi_crypto compartió una imagen en X de la cuenta final por un total de $451.000 . " Cena para 2 por 450 mil pesos argentinos. País inviable ", sentenció en su publicación, buscando visibilizar lo que es un costo excesivo.

Sin embargo, lo que comenzó como una queja por los precios, rápidamente se dio vuelta cuando los internautas comenzaron a desglosar el detalle de lo consumido.

"¿Dos personas o dos rinocerontes?", ironizó un usuario, mientras que otros señalaron el encabezado del ticket donde la comanda especifica claramente que el servicio fue para 4 personas .

Ante la viralización del tuit, las respuestas no tardaron en llegar: "Pero ahí dice 4 personas", "Eso es para 2", "Ese detalle de ticket es de por lo menos 4 personas. Es caro sí, pero no corresponde a 2 personas seguro", "Para dos... 1 kilo 700 gramos de carne tenés ahí más 4 choripanes ¿dos peleadores sumo son? Solo en los bifes tenés más del 50% del valor de la mesa. Ah y fíjate que arriba del ticket dicen que te cobraron por 4 personas".

Otros usuarios comentaron: "Les convenía más pasar 2 noches en Londres", "4 personas según comanda. 3 ojos de bife, uno de ellos de 800 gr, 4 cafés. Además, ves la carta, ves los precios. No digo que sean 2 mangos, pero no da para bardear si de todos modos te quedaste. Elegiste La Anchoita, viste carta, pediste, te quedaste", "40 mil pesos, unos choris, te re vieron la cara".