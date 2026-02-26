Maipú inauguró la escuela construida íntegramente con fondos municipales

La Escuela Alejandro Bermejo abrió oficialmente sus puertas hoy, convirtiéndose en el primer establecimiento educativo del departamento construido en su totalidad con recursos municipales, una obra impulsada y concretada durante la gestión del intendente Matías Stevanato . El edificio fue formalmente entregado en octubre del 2025 a la Dirección General de Escuelas, para que este año comience a funcionar a pleno, ampliando la oferta educativa ante el sostenido crecimiento demográfico del departamento.

Durante su discurso, el intendente Stevanato destacó el sentido profundo de la obra para la comunidad maipucina: “Hemos cumplido con el objetivo de entregarle a la comunidad de Maipú un nuevo edificio escolar. Ahora falta la otra parte que es fundamental: construir la comunidad educativa de esta escuela”.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , el ex intendente de Maipú Adolfo Bermejo , la familia de Alejandro Bermejo, además de funcionarios provinciales y municipales, referentes sociales y culturales, y cientos de vecinos y vecinas que acompañaron la inauguración.

Ubicada sobre la circunvalación J. A. Maza, entre Zapiola y Blanco Encalada, en el distrito General Gutiérrez, la nueva escuela cuenta con casi 1.300 metros cuadrados cubiertos y un playón deportivo de 500 metros cuadrados . El edificio incluye área administrativa, sector pedagógico, servicios generales, sanitarios y cisternas, además de patios, galerías y una explanada exterior para formación y recreación. La obra incorpora criterios de infraestructura moderna y eficiente, con espacios pensados para el desarrollo integral de las trayectorias educativas.

La decisión de avanzar con la construcción de una escuela financiada íntegramente con fondos municipales fue anunciada en 2022 , en un contexto de debate por el financiamiento educativo y ante la saturación de la matrícula escolar en el departamento.

En ese marco, Stevanato había remarcado la necesidad de ampliar la infraestructura educativa para acompañar el crecimiento poblacional y garantizar el derecho a la educación con condiciones dignas.

Centro de Estudios Alejandro Bermejo (1)

En otro tramo de su mensaje, el jefe comunal subrayó el valor simbólico e institucional de la obra: “Con esta inauguración, los maipucinos entregamos a la Dirección General de Escuelas provincial un mensaje claro: la educación es un valor que está por encima de todo. Hoy no solo se inaugura un edificio, se abre una puerta al futuro”.

La escuela lleva el nombre de Alejandro Bermejo como homenaje al ex intendente maipucino, una persona profundamente comprometida con su departamento y su comunidad. La inauguración expresó, además, un sentido de responsabilidad institucional entre el gobierno provincial y el municipal, que permitió articular esfuerzos para que el establecimiento educativo sea una realidad concreta.

Esta obra se inscribe en el Modelo Maipú de gestión: una forma de gobernar que prioriza la planificación, la administración responsable de los recursos públicos y la inversión en políticas que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad. En Maipú, la educación no es solo una política pública: es una apuesta estratégica al futuro, al desarrollo local y a la construcción de oportunidades reales para las nuevas generaciones.