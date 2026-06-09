Manija mundial: municipio de Mendoza creó figuritas con sus "jugadores" y "estadios" para usar en clases

Faltan apenas un par de días... ¡Es cuestión de horas para que el mundo se paralice detrás de una pelota de fútbol y comience a girar en torno a ella! El jueves comienza el Mundial 2026 y la "manija mundialista" es absoluta. Por esto mismo, la Municipalidad de Las Heras ya tiene listo y repartirá en las escuelas del departamento -principalmente las primarias- su propio álbum de figuritas, con "jugadores" y "estadios" emblemáticos del departamento.

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En un contexto en el que las escuelas de la Provincia han elegido integrar la Copa del Mundo a los contenidos curriculares , Las Heras (el mismo departamento donde algunos empleados fueron noticia hace unos días por haber creado sus propias figuritas ) confirmó su "manijismo" . Porque la comuna repartirá en más de 40 escuelas su propio álbum . Y, en lugar de selecciones nacionales, estrellas deportivas o estadios de Estados Unidos, Canadá y México; los protagonistas serán personajes (referentes, deportistas, próceres y figuras históricas) , lugares y símbolos que forman parte de la identidad lasherina .

"Las Heras, Selección Mundial" es el nombre de la propuesta que busca acercar a estudiantes y docentes a la historia, la cultura, la geografía y el patrimonio departamental a través del mismo formato que suele despertar entusiasmo inmediato entre chicos y grandes, el álbum de figuritas .

Un equipo de figuras históricas

Según destacaron desde la comuna lasherina, el proyecto lo desarrolló el equipo de Prensa y Comunicación, con asesoramiento de Cultura y profesores de Historia. El objetivo, en tanto, es que los alumnos de escuelas primarias y secundarias del departamento puedan completar el álbum mientras conocen más sobre el departamento donde viven y sobre quienes ayudaron a construir su historia.

LH Mundial 2 José de San Martín

Se entregará una versión del álbum impresa -y de grandes dimensiones- por escuela, así como también, de forma periódica, se develarán en las redes sociales nuevos jugadores y escenarios (sería el equivalente a "abrir nuevos sobres"), para que los chicos puedan ir armando su selección lasherina ideal.

LH Mundial 3 Juan Gregorio Las Heras

Cada figurita -tanto de jugadores como de estadios- incluirá una breve descripción con la biografía del protagonista o la historia del lugar, y tendrá material adhesivo para que se pueda pegar en una cancha (también se repartirán en las escuelas).

Además, en lugar de diferenciarse entre "arquero", "defensor", "mediocampista" o "delantero", cada protagonista estará diferenciado en distintas categorías como "guerreros de la libertad", "constructores y estrategas" y "pioneros y visionarios" (entre otros).

LH Mundial 5 Estefanía Banini Gentileza

De esta manera, los alumnos podrán decidir cómo armar su equipo ideal, decidiendo incluso a quién eligen -y por qué- de 10, de goleador y de capitán. Y dónde (y por qué) jugarían de locales.

LH Mundial 4 Susana Justel Gentileza

"Los grandes acontecimientos también pueden convertirse en oportunidades para aprender y fortalecer lo que somos. Queremos aprovechar la pasión que despierta un Mundial para que nuestros chicos conozcan la historia, la geografía y la cultura de Las Heras, valoren a sus protagonistas y se sientan orgullosos del lugar donde viven. Cuando conocemos nuestras raíces, construimos identidad y también construimos futuro", destacó el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

Quiénes son los convocados de la "Lashereneta"

Entre los hombres y las mujeres que dejaron su huella en la historia del departamento y han sido convocadas por la Municipalidad de Las Heras figuran nombres de enorme relevancia como el del General José de San Martín, quien organizó parte de la gesta libertadora en territorio lasherino.

LH Mundial 17 Pablo Chacón Gentileza

También sobresalen el militar Juan Gregorio de Las Heras -cuyo nombre identifica al departamento-, el ex campeón mundial de boxeo Pablo Chacón, la primera reina nacional de la Vendimia nacida en Las Heras, Susana Justel y la futbolista Estefanía Banini (una de las figuras de la Selección Argentina femenino) como grandes embajadores y embajadoras de Las Heras.

Los estadios donde Las Heras juega de local

Como ocurre en cualquier álbum mundialista, también habrá espacio para los escenarios. En este caso, los "estadios" estarán representados por algunos de los principales escenarios que son atractivos naturales, turísticos e históricos de Las Heras.

LH Mundial 11 Cerro Aconcagua Gentileza

Entre ellos aparecerán lugares emblemáticos como el Cerro Aconcagua, el Campo Histórico El Plumerillo, el Puente del Inca, el Cristo Redentor y las Bóvedas de Uspallata, además de otros espacios vinculados al crecimiento económico y productivo del departamento, como el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y el Parque Industrial. Y, por supuesto, no podía faltar la cancha de Huracán Las Heras.

LH Mundial 9 Puente del Inca Gentileza

La intención es que los estudiantes puedan identificar estos sitios, conocer su importancia y comprender el papel que desempeñan dentro de la identidad local.

Las figuritas elegidas por los estudiantes

Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta de la Municipalidad de Las Heras será la incorporación de figuritas en blanco.

LH Mundial 12 Esadtio HLH

Tanto en la categoría de personajes como en la de lugares, los estudiantes tendrán la posibilidad de sumar a sus propios referentes. De esta manera, cada estudiante podrá elegir quién considera su héroe o heroína lasherina y qué espacio representa mejor la identidad de su comunidad.

LH Mundial 7 Cristo Redentor Gentileza

De esta manera, el álbum no sólo difundirá contenidos históricos ya establecidos, sino que también abrirá la puerta para que cada barrio, escuela o familia aporte sus propias historias y referentes.

Más que figuritas

Desde el municipio destacaron que el programa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y recuperar el orgullo por la historia local.

La apuesta consiste en utilizar un lenguaje cercano para los más chicos y transformar una pasión global, como el Mundial de fútbol, en una oportunidad para aprender sobre la propia comunidad.