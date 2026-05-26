River juega ante Blooming con la necesidad de cerrar bien el semestre: hora, TV, formaciones

River Plate intentará cerrar la primera mitad del año con una sonrisa que aliviea sus hinchas tras la dura derrota ante Belgrano en la final del Apertura, recibiendo este miércoles desde las 21.30 a Blooming de Bolivia en el Monumental con la clara premisa de abrochar la clasificación directa a octavos de la Copa Sudamericana.
El panorama internacional, afortunadamente para los dirigidos por Eduardo Coudet, asoma bastante favorable en esta última fecha del Grupo H. El Millonario lidera la zona con 11 unidades y un simple empate le bastará para asegurar el primer puesto y el pasaje directo a la próxima instancia, evitando el siempre exigente repechaje contra los llegados desde la Copa Libertadores.
River - Belgrano, por la final del Torneo Apertura
River - Belgrano, por la final del Torneo Apertura
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Incluso una inesperada derrota ante los bolivianos, que marchan últimos con apenas un punto, podría clasificar al equipo argentino. Para que ocurra una catástrofe y River quede eliminado de la competencia, tendría que perder en Núñez y, en simultáneo, Carabobo de Venezuela vencer holgadamente a Red Bull Bragantino en suelo brasileño.
Más allá de las especulaciones matemáticas, el verdadero dolor de cabeza para el Chacho radica en la enfermería del club. El trajín de la doble competencia hizo mella en el plantel, y el cuerpo técnico se ve obligado a meter mano de manera forzada por una alarmante seguidilla de bajas.
En la lista de ausencias confirmadas sobresalen Sebastián Driussi, descartado por un esguince de rodilla, y Matías Viña, quien sufrió un desgarro y ya se sumó a la selección uruguaya. Asimismo, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña arrastran molestias musculares y serían preservados para no arriesgar sus convocatorias a la Selección Argentina.
Marcos Acuña dijo basta, y salió lesionado en River - Belgrano
Marcos Acuña dijo basta, y salió lesionado en River - Belgrano
ESPN
Por último, Aníbal Moreno terminó al límite desde lo físico por una articulación afectada y Juan Fernando Quintero padece una sinovitis. En el caso del talentoso volante colombiano, el duelo de este miércoles podría significar además su despedida del Monumental, ante los fuertes rumores que lo vinculan con un destino inmediato en la MLS.
Posibles formaciones de River - Blooming:
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.
Datos del partido:
Estadio: Más Monumental
Árbitro: Roberto Gutiérrez (Perú)
VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
Hora: 21:30
TV: ESPN
Minuto a minuto y estadísticas de River - Blooming: