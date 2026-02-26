El impresionante récord personal que rompió Marcelo Gallardo en su último partido en River

El encuentro de hoy, sin dudas, es emotivo, pero Marcelo Gallardo se va de River dejando una impresionante marca en el partido contra Banfield.

En el marco de su último partido dirigiendo a River, Marcelo Gallardo en el once inicial puso a ¡9 jugadores! surgidos del club y, aclarando un poco más incluso en la polémica por la que habría estallado su definitiva salida, el anterior registro de futbolistas formados en la institución data de 2019.

El once inicial está formado por Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre, Freitas y Driussi. De estos nombres, los únicos que no vistieron a temprana edad la banda fueron Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos de los refuerzos de este mercado.

9/11 titulares son pibes surgidos del club, cada día más cerca de aquella declaración, lástima que se le ocurrió en su último partido. pic.twitter.com/L7FdcXZFFe — Benjamin Borthwick (@Beborthwick) February 26, 2026 El anterior registro que superó Marcelo Gallardo En 2019 y contra Tigre, de local y en la Superliga de aquel entonces, Marcelo Gallardo puso 8 jugadores surgidos del club, lo cual ya era impresionante. En aquella tarde, el Millonario ganó por 3 a 2 en un partido único, donde además se marcó el descenso del Matador de Victoria.

La formación de aquel 7 de abril fue la típica, pero en un momento del partido estuvieron Germán Lux, Martínez Quarta, Nahuel Gallardo, Hernán López Muñoz, Santiago Sosa, Santiago Vera, Lucas Beltrán y Julián Álvarez. Cabe destacar que esa tarde debutó Hernán López Muñoz y lo hizo con gol, hoy es uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional.

Hernán López (2-2) River vs Tigre | Fecha 25 - Superliga Argentina 2018/2019 El rodaje de los actuales juveniles Bajo la tutela de Marcelo Gallardo, varios juveniles en estas gestiones han sido tasados en millones de euros y han sido blindados: Joaquín Freitas, Ian Subiabre, Facundo González, Lencina y Galván son solo algunos de los casos, y en este partido salieron como titulares.