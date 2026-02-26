26 de febrero de 2026 - 20:03

El impresionante récord personal que rompió Marcelo Gallardo en su último partido en River

El encuentro de hoy, sin dudas, es emotivo, pero Marcelo Gallardo se va de River dejando una impresionante marca en el partido contra Banfield.

Gallardo recibió una emotiva ovación en su partido.

Gallardo recibió una emotiva ovación en su partido.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de su último partido dirigiendo a River, Marcelo Gallardo en el once inicial puso a ¡9 jugadores! surgidos del club y, aclarando un poco más incluso en la polémica por la que habría estallado su definitiva salida, el anterior registro de futbolistas formados en la institución data de 2019.

Leé además

Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Por Sergio Faria
River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

Por Redacción Deportes

El once inicial está formado por Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre, Freitas y Driussi. De estos nombres, los únicos que no vistieron a temprana edad la banda fueron Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos de los refuerzos de este mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Beborthwick/status/2027142181807698093&partner=&hide_thread=false

El anterior registro que superó Marcelo Gallardo

En 2019 y contra Tigre, de local y en la Superliga de aquel entonces, Marcelo Gallardo puso 8 jugadores surgidos del club, lo cual ya era impresionante. En aquella tarde, el Millonario ganó por 3 a 2 en un partido único, donde además se marcó el descenso del Matador de Victoria.

La formación de aquel 7 de abril fue la típica, pero en un momento del partido estuvieron Germán Lux, Martínez Quarta, Nahuel Gallardo, Hernán López Muñoz, Santiago Sosa, Santiago Vera, Lucas Beltrán y Julián Álvarez. Cabe destacar que esa tarde debutó Hernán López Muñoz y lo hizo con gol, hoy es uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional.

Embed - Hernán López (2-2) River vs Tigre | Fecha 25 - Superliga Argentina 2018/2019

El rodaje de los actuales juveniles

Bajo la tutela de Marcelo Gallardo, varios juveniles en estas gestiones han sido tasados en millones de euros y han sido blindados: Joaquín Freitas, Ian Subiabre, Facundo González, Lencina y Galván son solo algunos de los casos, y en este partido salieron como titulares.

Por ahora, River Plate le va ganando a Banfield gracias al gran emblema Lucas Martínez Quarta, que además hoy lleva la cinta de capitán y en el gol lo festejó junto a Marcelo Gallardo, disipando rumores de una interna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027153663408427046&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El emotivo festejo entre Martínez Quarta y Marcelo Gallardo.

Todo en la despedida de Marcelo Gallardo: Gol, festejo y polémica con Lucas Martínez Quarta

Por Redacción Deportes
Tras anunciar su alejamiento del Millo, Napoleón dirigirá hoy su último partido frente a Banfield. Una tarde emotiva.  

River despide a Marcelo Gallardo frente a Banfield en un Monumental colmado de emociones

Por Sergio Faria
El Mellizo y el Muñeco fueron compañeros en la Selección Argentina, el domingo pasado volvieron a cruzarse en una cancha como DT, en la noche en que River cayó en Liniers ante Vélez.

Barros Schelotto lamentó la salida de Marcelo Gallardo: "Hay que respetar los contratos"

Por Redacción Deportes
Coudet negó contactos de River: Lo juro por mis 4 hijos

River prepara la era post Gallardo mientras Coudet niega contactos: "Lo juro por mis 4 hijos"

Por Francisco Moreno