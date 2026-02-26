26 de febrero de 2026 - 19:10

River despide a Marcelo Gallardo frente a Banfield en un Monumental colmado de emociones

El Muñeco llegó al Monumental distendido y con buen semblante. Cerrará su segunda etapa como entrenador del Millonario tras año y medio al frente del equipo, en un momento en el que el club atraviesa una racha negativa en el Torneo Apertura 2026.

Tras anunciar su alejamiento del Millo, Napoleón dirigirá hoy su último partido frente a Banfield. Una tarde emotiva.

 

El Estadio Monumental recibirá a River Plate y Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en un contexto muy especial: la despedida de Marcelo Gallardo. El DT más ganador de la historia del club (14 títulos) pone fin a su segunda etapa tras no poder replicar los éxitos de su primer ciclo (2014-2022).

Se espera que los 85.018 espectadores del recinto Más Monumental y le den su afecto al Muñeco, pero también podría sentirse el fastidio de algunos hinchas hacia ciertos jugadores del plantel, tras los últimos resultados adversos.

Racha negativa y situación futbolística

River llega a este partido con una serie de números complicados: tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y cuatro encuentros sin conocer la victoria. En los últimos cinco partidos oficiales, solo logró un triunfo, frente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina.

Para este último partido de Gallardo, los elegidos son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

Homenaje al Muñeco en el Monumental

A pocos minutos del inicio, las gigantografías del anillo del estadio, que usualmente muestran a los jugadores, fueron reemplazadas por videos que repasan las distintas etapas de Gallardo en el club, resaltando su legado y momentos más destacados.

Los números de Gallardo en su segunda etapa

En esta segunda etapa al frente de River, Marcelo Gallardo acumuló 35 victorias, 31 empates (incluyendo dos triunfos y dos derrotas por penales) y 19 derrotas. Pese al esfuerzo, no logró sumar títulos al palmarés que alcanzó durante su primera etapa en la institución.

Árbitros y detalles del encuentro

El partido será dirigido por Hernán Mastrangelo, quien arbitró a River en 16 ocasiones con saldo de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas. Lo acompañarán como jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Hugo Páez, Javier Delbarba como cuarto árbitro, Ariel Penel a cargo del VAR y Diego Verlota como asistente de video.

