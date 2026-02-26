River despide a Marcelo Gallardo frente a Banfield en un Monumental colmado de emociones

El Estadio Monumental recibirá a River Plate y Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en un contexto muy especial: la despedida de Marcelo Gallardo . El DT más ganador de la historia del club (14 títulos) pone fin a su segunda etapa tras no poder replicar los éxitos de su primer ciclo (2014-2022).

Se espera que los 85.018 espectadores del recinto Más Monumental y le den su afecto al Muñeco, pero también podría sentirse el fastidio de algunos hinchas hacia ciertos jugadores del plantel , tras los últimos resultados adversos.

River llega a este partido con una serie de números complicados: tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y cuatro encuentros sin conocer la victoria. En los últimos cinco partidos oficiales, solo logró un triunfo, frente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina.

EL ÚLTIMO XI DE GALLARDO - Así formará River ante Banfield, en lo que será la despedida del Muñeco del Millonario. 19:30 (ARG) pic.twitter.com/TIqbwcijQz

A pocos minutos del inicio, las gigantografías del anillo del estadio, que usualmente muestran a los jugadores, fueron reemplazadas por videos que repasan las distintas etapas de Gallardo en el club, resaltando su legado y momentos más destacados.

Atentos a este detalle: las gigantografías del plantel en el anillo tienen distintos videos de Gallardo de todas sus etapas en River. Hermoso pic.twitter.com/crGZtZ8EOK

Los números de Gallardo en su segunda etapa

En esta segunda etapa al frente de River, Marcelo Gallardo acumuló 35 victorias, 31 empates (incluyendo dos triunfos y dos derrotas por penales) y 19 derrotas. Pese al esfuerzo, no logró sumar títulos al palmarés que alcanzó durante su primera etapa en la institución.

Árbitros y detalles del encuentro

El partido será dirigido por Hernán Mastrangelo, quien arbitró a River en 16 ocasiones con saldo de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas. Lo acompañarán como jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Hugo Páez, Javier Delbarba como cuarto árbitro, Ariel Penel a cargo del VAR y Diego Verlota como asistente de video.