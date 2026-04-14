14 de abril de 2026 - 18:54

Racing buscará la recuperación ante Botafogo: ¿Qué pasará con Marcos Rojo?

La Academia enfrenta a Botafogo de Brasil por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, y el DT Gustavo Costas decidió sobre el zaguero.

Marcos Rojo causó la bronca de Gustavo Costas, y no estará ante Botafogo

Marcos Rojo causó la bronca de Gustavo Costas, y no estará ante Botafogo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este miércoles a las 19 horas, Racing recibe a Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un trascendental cruce para el plantel Académico, y que empezó a dar cuenta sobre el futuro del defensor Marcos Rojo.

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La Academia llega a este partido en un muy flojo momento, ya que pese a haber ganado en su debut en la Sudamericana 3-1 ante Independiente Petrolero de Bolivia, sufrió dos duras caídas en los clásicos ante Independiente y River en el Torneo Apertura, que generaron un gran malestar entre sus hinchas por el pobre rendimiento y los errores no forzados de Maravilla Martínez y Marcos Rojo.

Gustavo Costas, DT de Racing Club
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Entendiendo que el penal errado por Martínez ya forma parte del pasado para el entrenador Gustavo Costas, la atención se centra sobre lo que ocurrirá con el zaguero de amplia trayectoria en el fútbol argentino y la selección. "No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo", avisó el DT post partido ante el Millonario respecto a la insólita expulsión sufrida por Rojo.

Teniendo en cuenta su inocultable bronca, la chance de que el zaguero forme parte de los once iniciales ante Botafogo son muy bajas. En su lugar, el entrenador se inclinará por Nazareno Colombo. En tanto que Maravilla si jugará, acompañando en la delantera a Tomás Conechny y Santiago Solari.

Marcos Rojo
Marcos Rojo, apuntado por los hinchas de Racing

Marcos Rojo, apuntado por los hinchas de Racing

Botafogo, por su parte, debutó en la competición con un decepcionante empate como local ante Caracas de Venezuela. Como si esto fuera poco, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tuvieron un flojo inicio en el Brasileirao, donde marchan undécimos.

Este enfrentamiento será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing aplastó a Botafogo con un contundente global de 4-0 gracias a los triunfo 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Probables formaciones de Racing - Botafogo:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Datos del partido:

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Cristian Garay

VAR: Rodrigo Carvajal

Hora: 19

TV: DSports

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