Fin de la sequía: Un delantero de River volvió a convertir después de 6 meses en la despedida de Gallardo

Luego de más de medio año sin convertir, se terminó la racha negativa para Sebastián Driussi. Ahora River le gana 2 a 1 a Banfield.

Driussi volvió a ganar confianza con su gol ante Banfield.

Ahora, con más tranquilidad, el jugador convirtió tras una serie de rebotes para poner en ventaja al Millonario frente al Taladro. El jugador fue un pedido expreso de Marcelo Gallardo en cuanto a su retorno hace menos de un año, en una operación donde River invirtió un total de 10 millones de dólares.

Las estadísticas del delantero desde su regreso a River

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi disputó 31 encuentros oficiales, convirtió 10 goles y aportó una asistencia. Si bien atravesó algunas molestias físicas, logró convertirse en una pieza importante en el frente de ataque y en uno de los máximos anotadores del equipo en este nuevo ciclo.

Cabe recordar que, antes de cortar la sequía frente a Banfield, su último tanto había sido ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la edición 2025 del certamen continental.

Uno de los más resistidos en el último tiempo: Sebastían Driussi

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi sufrió varias lesiones que condicionaron su continuidad. En total, acumuló más de 160 días de baja y se perdió alrededor de 20 partidos oficiales desde que volvió al club, una cifra que impactó directamente en su ritmo competitivo.

A raíz de esos inconvenientes físicos, el delantero no logró sostener una regularidad en sus actuaciones. Si bien mostró destellos de su jerarquía, las constantes interrupciones le impidieron encadenar una seguidilla prolongada de partidos en buen nivel.

Una de las lesiones más graves se produjo en junio de 2025.

