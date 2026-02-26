Fin de la sequía: Un delantero de River volvió a convertir después de 6 meses en la despedida de Gallardo

Luego de más de medio año sin convertir, se terminó la racha negativa para Sebastián Driussi. Ahora River le gana 2 a 1 a Banfield.

El delantero millonario, Sebastián Driussi, pasaba una mala racha en cuanto a lo personal y deportivo, debido a que su último gol con la Banda fue hace más de seis meses y fue por Copa Libertadores, algo que el público local le hizo sentir al atacante. Ahora River vuelve a estar en ventaja y Gallardo lo festeja.

Ahora, con más tranquilidad, el jugador convirtió tras una serie de rebotes para poner en ventaja al Millonario frente al Taladro. El jugador fue un pedido expreso de Marcelo Gallardo en cuanto a su retorno hace menos de un año, en una operación donde River invirtió un total de 10 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027167824070734156&partner=&hide_thread=false Le pegó al palo Ian Subiabre y GOL de Driussi



River 2 - 1 Banfield pic.twitter.com/HdJsvq0T3X — La Perla (@Perla_Londres) February 26, 2026 Las estadísticas del delantero desde su regreso a River Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi disputó 31 encuentros oficiales, convirtió 10 goles y aportó una asistencia. Si bien atravesó algunas molestias físicas, logró convertirse en una pieza importante en el frente de ataque y en uno de los máximos anotadores del equipo en este nuevo ciclo.

Cabe recordar que, antes de cortar la sequía frente a Banfield, su último tanto había sido ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la edición 2025 del certamen continental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958696279313101236&partner=&hide_thread=false GOL DE RIVER. GOL DE DRIUSSI PARA PONER EL 1-0 ANTE LIBERTAD.



Pase EXQUISITO de Marcos Acuña de tres dedos, la definición de Colidio pego en el travesaño y como buen 9 apareció Driussi para empujar. 1-0.pic.twitter.com/7LGduExvHG — Lazaro Perez (@LazaroNPerez4) August 22, 2025 Uno de los más resistidos en el último tiempo: Sebastían Driussi Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Sebastián Driussi sufrió varias lesiones que condicionaron su continuidad. En total, acumuló más de 160 días de baja y se perdió alrededor de 20 partidos oficiales desde que volvió al club, una cifra que impactó directamente en su ritmo competitivo.