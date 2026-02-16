Tenis: Subas, mantenciones y bajas en posiciones tuvieron los argentinos en el nuevo ranking de ATP

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Tomás Echeverry son las cuatro mejores jugadores de tenis del país en tenis duarante esta semana

Tenis. Sebastián Báez es uno de los mejores argentinos ubicados en el ranking de la ATP

Tenis. La ATP entregó las ubicaciones de tenistas en su ránking: Carlos Alcaraz es el numero 1 del mundo y Francisco Cerúndolo no subió peldaños, pero sigue siendo el mejor raqueta de la Argentina y es seguido por los connacionales Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

El Argentina Open se convirtió en un evento significativo para el tenis nacional. Francisco Cerúndolo se consagró campeón del torneo, lo que le permitió mantenerse en el puesto número 19 del ranking ATP. A pesar de no haber cambiado su posición, logró sumar puntos que le dieron la esperanza de alcanzar el top 10 a finales de año.

Otros tenistas argentinos también vieron mejoras en sus rankings: Camilo Ugo Carabelli se ubicó en el puesto 46, Juan Manuel Cerúndolo en el 78, y Francisco Comesaña y Thiago Tirante se mantuvieron en el 63 y 92, respectivamente. Sin embargo, Mariano Navone no tuvo la misma suerte, ya que retrocedió un puesto y se situó en el 74.

El torneo, que se llevó a cabo en Buenos Aires, no solo benefició a los tenistas argentinos. Luciano Darderi, quien perdió la final ante Cerúndolo, subió un puesto y se posicionó en el número 21. En contraste, el brasileño Joao Fonseca, campeón del año anterior, bajó cinco posiciones y se situó en el 38.

¿Cómo están los argentinos en el Ranking ATP? En cuanto a los tenistas argentinos en el ranking ATP, la lista se presentó de la siguiente manera: 19. Francisco Cerúndolo (ARG), 32. Sebastián Báez (ARG), 46. Camilo Ugo Carabelli (ARG), 51. Tomás Etcheverry (ARG), 63. Francisco Comesaña (ARG), 74. Mariano Navone (ARG), 78. Juan Manuel Cerúndolo (ARG), 92. Thiago Tirante (ARG). Carlos Alcaraz el mejor de todos El ranking ATP quedó así: 1) Carlos Alcaraz: 13.150, 2) Jannik Sinner: 10.300, 3) Novak Djokovic: 5.280, 4) Alexander Zverev: 4.605, 5) Lorenzo Musetti: 4.405, 6) Alex De Miñaur: 4.250, 7) Felix Auger-Aliassime: 4.230, 8) Taylor Fritz: 4.220, 9) Ben Shelton: 3.880, 10) Alexander Bublik: 3.405.