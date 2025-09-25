La docente acusada de subir un video de abuso sexual infantil a YouTube volvió a clases tras ser sobreseída

La docente de Tupungato que había sido imputada en agosto en una causa por “difusión de material de abuso sexual infantil” , sobreseída el pasado 17 de septiembre , regresó al sistema educativo . Pero, como si se tratara de una prolongación de “la película de terror" que la tomó como protagonista de una errónea imputación , existen ambigüedades administrativas por lo que, aún hoy, su cargo directivo sigue en suspenso .

El 17 de septiembre el juez del Valle de Uco, Fernando Ugarte , dictó el sobreseimiento de la docente que desde el 7 de agosto se encontraba bajo investigación . De profesión docente y vicedirectora en una institución de Tupungato, había quedado suspendida y sin goce de haberes mientras se resolviera su situación judicial . Había sido acusada de poseer MASNNA (Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes).

El fiscal Javier Fossaroli solicitó al juez que se cerrara la investigación, al concluir en que la mujer “nada tuvo que ver” con el presunto delito de posesión de MASNNA , protocolo que se activó por medio de una alerta internacional de Google .

Con el avance de la investigación , quedó confirmado que había sido la propia nieta de la docente quien había manipulado un teléfono en desuso (propiedad de la mujer), que había intentado subir a YouTube un video y eso generó una alerta internacional que llegó hasta el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos , derivando finalmente en la fiscalía del Valle de Uco .

El fallo del juez Ugarte ordenó que se notificara la novedad a la Dirección General de Escuelas ( DGE ) , a pedido del fiscal.

El 22 de septiembre, la docente recibió la resolución N°5277/25 de la DGE. En su artículo segundo expresaba “que debe reintegrarse a sus funciones docentes”. Pero, según confirmó la propia docente en diálogo con Los Andes, para ella, el texto resultó "ambiguo", ya que no especificaba si debía volver a la vicedirección o al aula.

Ante la duda, se dirigió a Asuntos Jurídicos de la DGE, desde donde la derivaron a la Dirección de Educación Primaria. Allí, a través de un memorándum, se indicó que debía reintegrarse a sus funciones docentes “sin más especificaciones”, relató.

Finalmente, el martes pasado regresó a la escuela y expresó haber recibido “una hermosa bienvenida de toda la comunidad educativa”. Pero aclaró que, hasta ese momento, no se había reincorporado ni como vicedirectora ni como docente de grado. Fue recién ayer, miércoles y a través de un llamado telefónico, que le notificaron que debía cumplir “tareas áulicas”.

La docente confirmó que actualmente se desempeña como maestra de tercer grado, quedando bajo incertidumbre su cargo de vicedirectora y líder de asistencia, algo que ella misma planteó con un interrogante.

Qué dice la DGE

En palabras de la Dirección General de Escuelas, se sostiene que "se ha procedido al levantamiento de la suspensión de la docente, habiéndosele notificado oficialmente sobre esta decisión". Como así también amplía que dicha notificación incluyó la inmediata restitución a su cargo de base y la devolución de los salarios caídos correspondientes al periodo de suspensión. Mientras que, en relación a la suplencia que cubría en el cargo de vicedirectora, confirman que "esta ha sido dada de baja".

Por último y a modo aclaratorio, desde la DGE se destaca que "no se ha aplicado la inhabilitación de un año, por lo que la docente está habilitada para tomar una suplencia en el futuro si así lo desea".

Cronología de lo sucedido

Todo inició el pasado 16 de junio. La nieta de la docente, mientras se encontraba en casa de la mujer, grabó un video e intentó subirlo a YouTube. Semanas después, la chica explicó lo sucedido en Cámara Gesell.

El 7 de agosto, un efectivo policial irrumpió en la escuela donde la mujer trabajaba como vicedirectora. “Escucho pronunciar mi nombre y confirmé: ‘Sí, soy yo’. En ese momento me dijo: ‘Dame tus pertenencias, tu teléfono y vamos’, y me sacó de la escuela. Afuera había personal uniformado. Así sin más, sin darme ningún tipo de explicación, fue muy violento para mí ese momento, porque no tenía idea de qué se trataba. Subí al móvil policial donde había más uniformados”.

Desde entonces fue acusada, imputada, detenida y separada de su cargo por el delito de tenencia de MASNNA.

A principios de septiembre y en el marco de la investigación, el fiscal Fossaroli confirmó que no se habían encontrado pruebas en su contra y anticipó que pediría el sobreseimiento, tras la declaración de la nieta en Cámara Gesell.

Ya el 17 de septiembre el juez Ugarte firmó el sobreseimiento.

El 22 de septiembre, la DGE emitió la resolución de reincorporación. El martes 23, la docente regresó a la escuela, aunque sin cargo específico asignado. Finalmente ayer, miércoles, comenzó a cumplir tareas como docente de nivel primario de tercer grado.