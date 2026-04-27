Alfredo Cornejo tendrá su séptima apertura de sesiones en la Legislatura: qué sucedió con las promesas de 2025

El gobernador Alfredo Cornejo se prepara para su séptima apertura de sesiones en la Legislatura de Mendoza, a diez años de su primer acto. Será el tercero de su actual mandato , en el que buscará poner en valor parte de los resultados de su gestión: obras de los Fondos del Resarcimiento y proyectos mineros aprobados , entre avances en otros sectores clave como Educación, Salud y Seguridad .

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En Casa de Gobierno mantienen bajo estricto hermetismo el contenido del discurso, aunque anticipan que será un mensaje “conceptual” y más breve que el del año anterior que alcanzó los 45 minutos, con los anuncios relegados a anexos.

El mandatario llegará a la Casa de las Leyes tras semanas sin contacto con la prensa, luego del impacto político que generó la salida de Marcelo D’Agostino , el subsecretario de Justicia que integró su equipo desde 2015 y renunció tras una denuncia por abuso sexual y violencia de género de su expareja.

Para dar vuelta la página, Cornejo designó como reemplazante a un dirigente histórico: Juan Carlos Jaliff , quien ya elevó el perfil con el debate por la autonomía municipal . A propósito el oficialismo logró avanzar con su proyecto de enmienda, pese a la resistencia del PJ, y obtuvo media sanción la semana pasada.

Más allá de los balances en cada uno de los ministerios, se espera un mensaje de alineación con el gobierno de Javier Milei, para reforzar la alianza con La Libertad Avanza que está por debutar en el plano local. Habrá que aguardar sí se pronuncia sobre la eliminación de las elecciones PASO , debate que ya divide aguas en el nuevo oficialismo.

La minería en el espejo retrovisor

El año pasado, Cornejo centró su discurso en el desarrollo minero como “motor del progreso” de Mendoza. La sorpresiva puesta en escena incluyó una roca de cobre, una botella de vino y una copa de agua ante los legisladores. “Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua”, sintetizó.

Después de meses de debate, el Gobierno logró que se aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino en diciembre pasado y hoy atraviesa su campaña de perforaciones previas a la construcción en Uspallata. También se aprobó el Malargüe Distrito Minero Occidental II.

Mientras tanto, Mendoza ganó protagonismo en la Mesa del Cobre, junto a San Juan, Catamarca y Jujuy. El año pasado fue sede de la importante feria Argentina Minning y se propone posicionarse como hub financiero del sector.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025: "Hagamos vino, hagamos cobre y cuidemos el agua" El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025: “Hagamos vino, hagamos cobre y cuidemos el agua“ Marcelo Álvarez / Los Andes

El Código de Aguas, aún pendiente

En materia hídrica, en el año 2024 Cornejo anunció la creación del primer Código de Aguas de Mendoza y todavía sigue en proceso. La iniciativa apunta a unificar la normativa vigente y ordenar el uso del recurso, en línea con el Plan Hídrico Provincial.

Ambos proyectos se encuentran en etapa final del Departamento General de Irrigación, tras recibir aportes y objeciones de especialistas.

El envío del Código de Aguas a la Legislatura podría formar parte de los anuncios del próximo discurso, ya que según averiguó Los Andes, el borrador que tiene el superintendente Sergio Marinelli está por llegar a manos de Cornejo.

Obras del Resarcimiento

En 2024, Cornejo anunció la ampliación del destino de los 1.023 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento, que dejaron de estar atados a una única obra para financiar un conjunto de proyectos estratégicos.

A dos años de esa decisión, el avance es significativo: hay 48 proyectos en marcha, de los cuales 25 están en ejecución, 16 en licitación y el resto próximos a iniciarse. Casi el 48% de los recursos se destinó a obras viales, con una inversión cercana a los 490 millones de dólares.

Entre las principales intervenciones figuran las obras que fueron traspasadas desde la Nación a Mendoza: Ruta 143 entre Pareditas y San Rafael, el Acceso Este desde Maipú al Nudo Vial en Guaymallén y el Acceso Sur en Luján de Cuyo.

La obra vial del Sur provincial ya fue adjudicada y está pronta a comenzar, con un presupuesto total de $52.404 millones.

Ruta 143-San Rafael El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. Gobierno de Mendoza

Mientras que el Acceso Este se divide entre licitaciones del tramo de 19 km de Maipú y 11,6 km de Guaymallén. El primer segmento ya fue adjudicado, con una inversión de $57.000 millones. En tanto que el otro segmento, más complejo, está todavía en proceso licitatorio.

Por su parte, la intervención en la Ruta 40 contempla una inversión de 77 millones de dólares y tiene a diez empresas que compiten por quedarse con la licitación.

Además de estas obras se destaca el proyecto del Tren de Cercanías, cuya licitación supera los 130 millones de dólares. Son 10 las empresas interesadas para tres rubros distintos: obra, operación del servicio y maquinaria.

A todo esto, en mayo próximo se inaugurará la primera obra financiada con estos fondos: la remodelación de la Ruta Provincial 171 en San Rafael.

Avances en Educación

En materia educativa, la universalización de la sala de 3 años hacia 2027 fue uno de los ejes que Cornejo reforzó en su discurso de 2025, como continuidad de una política iniciada el año anterior. El objetivo es ampliar la cobertura en la primera infancia mediante un crecimiento sostenido de infraestructura y matrícula.

En ese marco, el Gobierno se propuso duplicar el ritmo de creación de salas durante 2025. Los datos muestran que ese objetivo avanza: mientras que en 2024 se habían habilitado poco más de 60 salas de 3 años, durante 2025 se sumaron más de 100 nuevas, junto a decenas de plurisalas, lo que representa un salto significativo en la expansión del nivel inicial.

Actualmente, Mendoza supera las 800 salas de 3 años en funcionamiento y proyecta seguir ampliando la cobertura en 2026. Sin embargo, se trata de un plan de largo plazo y el desafío estructural sigue siendo alcanzar la universalización total en 2027, por lo que el balance es positivo pero aún en desarrollo.

Guaymallén inauguró la nueva sede del jardín maternal Amiguitos El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Prensa Guaymallén

Las obras en Salud

En Salud, el discurso de 2025 incluyó anuncios de peso en infraestructura, con dos ejes centrales: la inauguración del Hospital de Luján de Cuyo y la ampliación del Hospital Notti.

En el caso del Hospital de Luján, el objetivo no solo se concretó sino que además avanzó con un esquema innovador. El centro asistencial comenzó a funcionar en febrero bajo un modelo de gestión público-privada, con una inversión superior a los $5.122 millones y un proyecto total que supera los $6.400 millones, incluyendo obra, equipamiento y operación por 15 años.

Por su parte, la ampliación del Hospital Notti también avanzó, aunque en una etapa previa. La obra de nuevos consultorios fue adjudicada por casi $39.000 millones.

Hospital Notti Hospital Notti

Seguridad: una cárcel sí, otra no

La Seguridad fue uno de los ejes más fuertes del discurso de 2025, con anuncios vinculados principalmente a la infraestructura penitenciaria, entre ellos la construcción de dos nuevas cárceles.

El grado de avance ha sido desigual. Por un lado, la ampliación de la cárcel de El Cerrito, en San Rafael, sí tuvo movimiento: fue llamada a licitación con un presupuesto oficial de $16.799 millones, que supera los $21.700 millones considerando el total del proyecto.

Servicio Penitenciario El Cerrito La cárcel El Cerrito de San Rafael. Prensa Gobierno

En cambio, la segunda iniciativa —una cárcel para delitos menores en Almafuerte III— no registró avances hasta el momento. Pese a haber sido anunciada como parte del plan integral de seguridad, la obra no fue licitada ni mostró progresos visibles.

Al respecto, el proyecto de ley para agilizar la actuación en delitos de flagrancia fue sancionado recién en febrero y la construcción de ese edificio está vinculado a esta reforma en la Justicia Penal, ya que los detenidos por delitos menores irán destinados a esa futura cárcel.