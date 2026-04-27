Mendoza oficializó una guía de seguridad para las escuelas tras las amenazas de tiroteos: cómo funciona

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este lunes una nueva Guía de intervención ante incidentes de seguridad destinada a la comunidad educativa , con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones críticas dentro de las instituciones escolares.

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Seguridad: así es el nuevo protocolo de la Policía para casos críticos y tiradores activos

La medida fue oficializada a través de la Resolución Nº 255 del Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de un proceso de actualización de protocolos frente a escenarios de creciente complejidad, como amenazas de bomba, agresores armados, conflictos sociales y crisis suicidas .

Según se detalla en el expediente, la iniciativa surge de un trabajo conjunto encabezado por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) , que desde 2024 vienen desarrollando capacitaciones interministeriales orientadas a la gestión de crisis, especialmente en contextos educativos.

Desde el Ministerio, a cargo de Mercerdes Rus , señalaron que la decisión responde a la necesidad de modernizar las herramientas operativas y adaptar los procedimientos vigentes a las nuevas formas de conflictividad social.

En ese sentido, se advirtió que muchos protocolos existentes habían quedado desactualizados frente a situaciones emergentes.

La guía se inscribe además en el marco del Decreto Nº 1187/18, que regula la actuación ante situaciones emergentes en los niveles inicial, primario y secundario, pero introduce nuevas pautas para mejorar la capacidad de respuesta institucional.

Entre los objetivos centrales se destacan la mitigación de riesgos, la protección de la integridad física de las personas y la optimización de los planes de acción ante eventos críticos.

G0hJZbKWkAAof73-1024x683 la negociadora del GRIS Rocío Conti ( de espalda) junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia. Gentileza Gobierno de Mendoza.

Qué situaciones contempla la guía

El documento incorpora procedimientos específicos para distintas hipótesis de intervención, entre ellas:

Incidentes con explosivos, incluyendo amenazas de bomba o hallazgo de artefactos.

Presencia de agresores armados o situaciones de “tirador activo”.

Conflictos sociales externos que puedan impactar en el ámbito escolar.

Crisis suicidas en curso, consideradas eventos de alta sensibilidad.

En este último punto, se pone el foco en la importancia de la comunicación inmediata, la contención emocional y la intervención coordinada entre fuerzas de seguridad y organismos de salud mental.

Formación y articulación institucional

Uno de los aspectos destacados en la elaboración de la guía es la participación del jefe de las FOE, el comisario Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, quien aportó experiencia técnica adquirida durante una capacitación en Israel en 2025.

Dicha formación se realizó en el marco de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Embajada de Israel, con intervención de organismos internacionales de cooperación.

Además, en el diseño del protocolo intervinieron autoridades de la Policía de Mendoza y áreas técnicas del Ministerio, lo que permitió integrar criterios operativos con enfoque preventivo.

Enfoque preventivo

La guía está dirigida no solo a fuerzas de seguridad, sino también a docentes, personal no docente y estudiantes, con el objetivo de brindar herramientas claras para actuar ante situaciones de emergencia.

El enfoque apunta a garantizar una respuesta inmediata, ordenada y coordinada, basada en la prevención, la contención y la eficiencia operativa.

Desde el Ejecutivo indicaron que el documento será difundido oficialmente a los organismos competentes y al sistema educativo, como parte de una estrategia integral para mejorar la gestión de crisis en ámbitos escolares.

La resolución y anexo

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