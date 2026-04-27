27 de abril de 2026 - 08:35

Para bancario por 24 horas: ¿qué pasa en Mendoza, afecta la atención?

El paro bancario y las protestas de distintos sectores marcan el inicio de una semana con alta conflictividad. En Mendoza, aseguran que no habrá faltante de efectivo pese a la medida.

La Bancaria realizará una medida de fuerza de 24 horas por el cierre de sucursales y puestos de trabajo.

La Bancaria realizará una medida de fuerza de 24 horas por el cierre de sucursales y puestos de trabajo.

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 La Bancaria realizará una medida de fuerza de 24 horas por el cierre de sucursales y puestos de trabajo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La última semana de abril comienza con un fuerte clima de conflictividad social, marcado por movilizaciones y cese de actividades de bancarios, universitarios y organizaciones sociales en rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

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En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas a partir de este lunes, en rechazo al cierre de 12 dependencias que pone en riesgo 32 puestos de trabajo en el Banco Central de la República Argentina, y ante la falta de diálogo con las autoridades nacionales.

Si bien las sucursales abrirán en su horario habitual, la medida impactará en 21 centros donde se realiza la logística del efectivo, por lo que se prevén complicaciones en la distribución de dinero en algunas regiones del país.

Situación en Mendoza

En Mendoza, sin embargo, el paro no tendrá un impacto en la atención bancaria. Así lo confirmó a Los Andes el referente local del gremio, Sergio Giménez, quien explicó que la medida afectará el funcionamiento del tesoro regional, pero no provocará desabastecimiento de efectivo en los bancos.

“Estamos reclamando una mesa de diálogo. Queremos que el director entienda que cerrar un tesoro, como el de San Juan, no es una decisión menor: no es que hay otro a la vuelta, implica que los trabajadores tengan que mudarse a Mendoza o a CABA. También pedimos que se contemple la situación de estas 35 familias que se van a quedar en la calle con esta decisión de achique”, remarcó Giménez.

Reclamo universitario y protestas sociales

Por su parte, docentes y no docentes universitarios continúan con su plan de lucha, que incluye paros durante toda la semana. El reclamo apunta a la recomposición salarial y al cumplimiento “inmediato” de la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, distintas organizaciones sociales y políticas mantendrán protestas con cortes en puntos estratégicos de conexión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las manifestaciones se dan en rechazo a la baja del programa “Volver al Trabajo” y para exigir su reimplementación.

El escenario anticipa una semana con alto nivel de conflictividad y tensión en distintos sectores, mientras crecen los reclamos hacia el Gobierno nacional.

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