El impacto de figuras externas a la política, en Aconcagua Radio

La llegada al poder de Javier Milei provocó en el panorama político argentino una nueva configuración, que demostró cómo personalidades externas a la larga trayectoria partidaria podían alcanzar la máxima responsabilidad de un país en unas elecciones .

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Ante eso, y con la vista puesta en futuras elecciones, el licenciado en Ciencias Políticas Aníbal Urios se ha puesto a indagar en una serie de encuestas cuál puede ser el perfil de “outsider” o persona fuera del ámbito político que la sociedad pueda estar buscando para continuar esta línea.

En esta charla, en Aconcagua Radio , dialogaron con el experto para desentrañar un poco esa encuesta.

—¿Qué es lo que han visto en esta en esta encuesta?

—Es la tercera que hacemos en el año, hacemos una cada mes y a nivel nacional. La idea es ver todo el comportamiento y no perderse parte de la “película”. En esta nos centramos en ver algo que nos arrojaba la encuesta anterior, y es que la gente está muy preocupada por ver el crecimiento y las desinversiones (del gobierno), porque eso lo quiere ver reflejado en los salarios y el empleo. Esa es la demanda de este año, tiene que ver con las expectativas sobre este gobierno y quiere ver reflejado todo esto en al menos lo que resta de este primer mandato. Entonces dijimos: “Aferrados al camino”, la titulamos. Más allá de la figura de Javier Milei, en el concepto de esta Argentina “distinta”, está latente, todavía no se ha corrido de la intención de la sociedad. Dijimos: “Si no es Milei, ¿quién es?”. Empezamos a jugar con eso, con indagar sobre quién, si no es Milei, puede llegar a continuar este modelo de “Argentina distinta”. Por eso preguntamos sobre el peronismo, qué visión de este hay. Y todo se conjugó para ese lado, el de los outsiders. Fijate que las dos personas que la sociedad desearía que se involucraran en política y con el perfil de desarrollo, inversión y desarrollo, son (Marcos) Galperín y (Mario) Pergolini.

—Un abanico muy distinto de perfiles. Uno es un empresario y un conductor y empresario de medios.

—Nosotros los analizamos por el lado de empresarios. Después también nos fijamos en influencers, como (Agustín) Laje, (Diego) Recalde o (Tomás) Rebord. Pero estos vimos que no encajaban en la expectativa: el outsider tenía que ser alguien que, a la vez, estuviera relacionado con el perfil de emprendedor e inversor, como lo eran Galperín y Pergolini.

—¿Y qué pasa con Dante Guebel, este pastor y comunicador que, a la vez, tiene a gente que lo está promocionando?

—Lo pusimos en consideración. Pero esta vez fuimos por otro lado. Creo que el casillero del “outsider” en la política ya está ocupado, y lo tiene Javier Milei. Para la sociedad, él es el que ocupa ese puesto. Ahora hay que ver los nuevos qué construcción hacen, para ver si su discurso encaja con lo que la sociedad quiere.

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