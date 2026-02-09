Reforma laboral: el Gobierno elimina la baja de Ganancias para destrabar el debate en el Senado

El Gobierno nacional resolvió eliminar del proyecto de reforma laboral el apartado que proponía una baja del impuesto a las Ganancias , tras las objeciones planteadas por gobernadores y legisladores dialoguistas. advertían sobre el impacto negativo en los recursos provinciales.

La decisión fue tomada en el marco de las negociaciones que el oficialismo mantiene para asegurar la aprobación de la iniciativa en el Senado , donde el debate está previsto para este miércoles a las 11 . Aproximadamente a la misma hora pero del martes, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia legislativa y evaluar las concesiones posibles antes del tratamiento en el recinto.

Durante las últimas horas, las conversaciones se intensificaron con bloques aliados y mandatarios provinciales, quienes manifestaron su rechazo al capítulo fiscal del proyecto, especialmente al esquema de reducción de Ganancias para grandes empresas, por su impacto en la coparticipación .

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli , admitió la posibilidad de introducir “correcciones” a la iniciativa, tras reunirse con el gobernador del Chaco, Leandro Zdero , y otros referentes provinciales. El funcionario se mostró optimista respecto a reunir los apoyos necesarios y sostuvo que el objetivo central es avanzar con una modernización laboral .

En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich , encabezó reuniones con legisladores dialoguistas para intentar cerrar un acuerdo integral sobre el proyecto. Entre los puntos en discusión se encuentran el capítulo fiscal , el sistema de despidos y la vigencia de los convenios de ultraactividad , que generan resistencias en distintos sectores.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. Gentileza Noticias Argentinas

Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es llegar a la sesión con el texto consensuado, evitando modificaciones de último momento en el recinto, con el objetivo de garantizar los votos tanto en general como en cada uno de los artículos.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno introduce cambios profundos en la legislación vigente, incluyendo modificaciones en el régimen de indemnizaciones, vacaciones, afiliaciones y convenios colectivos. Para el oficialismo, la sanción de esta ley es clave dentro de la agenda de sesiones extraordinarias, prorrogadas hasta el 27 del mes.

La reunión de la mesa política contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Además de la reforma laboral, el Gobierno también tiene en agenda el tratamiento del régimen penal juvenil, otra de las iniciativas que la Casa Rosada busca poner en vigencia en el corto plazo.