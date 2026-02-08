Gratitud y apoyo electoral

Probablemente un importante porcentaje de la población local se mantenga indiferente hacia las elecciones municipales del domingo 22 , especialmente entre quienes no habitan en uno de los seis departamentos donde se elegirán nuevos concejales.

A ello se suma qu e las expectativas en lo que se refiere a probables resultados en las urnas continúan sin grandes variaciones. Aunque en la última semana la mayor curiosidad parece haberse inclinado hacia Rivadavia, donde la puja entre el partido local de Mansur y el cornejismo está llamada a constituirse en uno de los mayores atractivos del domingo 22.

En Luján, en cambio, y como ya se sabe corre, con mucha ventaja el oficialismo departamental. La curiosidad pasa ahora por saber qué cantidad de concejales puede llegar a obtener la oposición peronista. Se ponen en juego seis bancas y el respaldo hacia el oficialismo local puede conducir a que la disputa por el último lugar sea lo más interesante.

Si el triunfo oficialista lujanino llega a ser contundente, cotizará en alza el intendente Allasino, de buen trato con el Gobernador y encargado de mantener en alza al Pro luego de la pobre elección provincial de octubre. Y con más apoyo aún por parte de los libertarios luego del contundente porcentaje que obtuvo en ese departamento la lista nacional encabezada por Petri.

Están los que aseguran que Alfredo Cornejo estaría muy conforme la noche del domingo electoral sólo con triunfos en Rivadavia y Luján . ¿Y Maipú y San Rafael? En los más importantes bastiones del peronismo mendocino saben en el radicalismo que la pulseada puede llegar a ser pareja. Ganar significaría un premio extra.

Como ocurre con este tipo de desdoblamiento, la idea de los jefes territoriales es municipalizar cada elección, alejándose de la influencia provincial y nacional. En cambio, con la anunciada visita del presidente días antes de la votación es evidente que la más fuerte estrategia del eje cornejista-libertario pasa por nacionalizar la partida.

Justamente, la anunciada visita presidencial a Mendoza, como parte del llamado “tour de gratitud” con los votantes del 26 de octubre, se confirmó en días recientes. Milei y su hermana Karina estarán presentes aquí el miércoles 18, cuatro días antes de la fecha de votación. Es decir, gratitud con los votantes por un lado y apoyo político al abanico oficialista por otro.

¿Repercutirá la visita? Es muy probable que haya militancia libertaria y que se genere curiosidad en parte de la población. Dicen que Milei pidió hacer una caravana por el Gran Mendoza (la ciudad de Maipú y distritos cercanos prácticamente ya forman parte del principal ejido urbano provincial). Eso puede alentar la presencia de muchos curiosos que quieran ver pasar al presidente. Karina estaría en el sur provincial.

Indudablemente, la visita del presidente es estratégica por parte del oficialismo nacional y local y obliga al peronismo, en este caso al intendente Matías Stevanato, a procurar que el “diluvio” opositor a su gestión departamental sea tan solo como una pasajera tormenta de verano.

En los dos departamentos con padrones electorales mucho más chicos, Santa Rosa y La Paz, se mantendría la tendencia favorable al oficialismo justicialista. Aunque en la tierra de Flor Destéfanis hay expectativa por el desempeño de la lista opositora que encabeza Débora Quiroga, a la que la Corte le autorizó la búsqueda de su re-reelección junto con la justicialista lujanina Paloma Scalco.

En otro nivel, no cesan y sorprenden las anticipadas especulaciones sobre quién puede ser el candidato a suceder a Cornejo en 2027. Signo de que a los involucrados les interesa.

La mirada en el Senado

Más allá de nuestra política de entrecasa, sin duda la mayor atención es nacional y está puesta en lo que pueda ocurrir en los próximos días en el Senado. El Gobierno pretende obtener la sanción inicial de su propuesta de reforma (modernización) laboral el miércoles, aspirando a un resultado positivo luego de negociaciones y deliberaciones que no cesaron en todo el verano.

Es una gran apuesta para el oficialismo porque si logra quebrar la resistencia del peronismo en Senadores se supone que el trámite en Diputados se simplificará por el impacto que puede generar la media sanción previa.

El justicialismo navega en un mar de dudas. A pesar de las amenazas y advertencias, no se observa un marco de unidad que le asegure resistencia eficaz al propósito libertario. Y los que votan desde las bancas, que en su gran mayoría responden a gobernadores, en el caso del PJ transmiten la incertidumbre que generan sus jefes provinciales con relativa unidad en este caso.

De todos modos, cuesta pensar en un trámite simple, como pretendían desde la conducción de La Libertad Avanza en un principio. Todo muy alejado de aquella aprobación a libro cerrado que llegó a insinuar como deseo la entonces flamante senadora nacional Patricia Bullrich.

Por el lado de Mendoza, ya se sabe, el acuerdo con el gobierno nacional no ha sufrido variantes y ello debería quedar reflejado, si hay sesión, con el voto de apoyo de Suárez y Juri. Como hemos señalado anteriormente, el gobernador mendocino le aseguró al ministro del Interior, Santilli, el respaldo en la votación, más allá de reconocer su preocupación por la reducción de las alícuotas que pagan las empresas, lo que luego repercute en la coparticipación.

“Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca…”, remarcó en aquella visita del funcionario nacional en un tórrido día de enero mendocino.

Los números, indudablemente, son una cuenta pendiente y a la vez una preocupación para Cornejo, pero su convencimiento de que los cambios macroeconómicos son sustanciales para el país hace que el apoyo esté garantizado en el Congreso.

