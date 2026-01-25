La autonomía copa la escena

Si le faltaba un hervor al proceso electoral previo a la renovación de concejales en seis departamentos, la ebullición requerida la puso el diputado José Luis Ramón, que fue a la Suprema Corte a plantear la nulidad del proceso de selección de candidatos a constituyentes de San Rafael para la pretendida reforma de la Carta Orgánica municipal. Es la elección excluyente que pensó la administración justicialista sanrafaelina.

Ramón apunta a las formas de la iniciativa. Entre sus consideraciones sostiene que se debe prever primero que se reformen la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades para que no se corran riesgos de exceso de atribuciones por parte del municipio que pueda obtener su autonomía. Es decir, evitar la posibilidad de que algún distrito autónomo se declare escindido de la provincia.

En cambio, por el lado del intendente Omar Félix, y su hermano Emir, diputado nacional, consideran que los planteos efectuados por el líder del partido Protectora no cuestionan el fondo de la iniciativa sino el llamado a elecciones, que es un aspecto formal de la reforma que se pretende llevar a cabo. Punto de vista discutible.

Además, consideran en el ámbito de poder sanrafaelino que en virtud de la proximidad de la fecha fijada para la votación sería poco menos que lastimoso que la Corte decidiera la suspensión que impulsa Ramón.

El máximo tribunal de justicia de la provincia está concluyendo el llamado mes de feria. Por ello quedarán pocos días para eventualmente encarar y resolver el planteo, teniendo en cuenta que las elecciones están convocadas para el domingo 22 de febrero.

Los argumentos de uno y otro sector podrían ser aceptados en parte. La Constitución de Mendoza induce, pero no autoriza explícitamente la autonomía municipal. El argumento con respecto a la toma de decisiones y no dependencia del poder central provincial por parte de San Rafael es totalmente válido, pero también tendrían asidero los pedidos de reformas previas por parte del demandante.

¿Por qué Ramón? Pregunta de parte de la política. Respuesta para otro momento.

Tour de la Gratitud

La visita del presidente Milei a la provincia estaría confirmada para febrero. Sería pocos días antes de las elecciones municipales en seis departamentos. ¿Coincidencia o cuota de oportunismo libertario/cornejista para molestar en los reductos justicialistas en los que se compite por cargos de concejales?

Hay quienes dicen que el líder libertario no debería faltar en la amigable tierra lujanina, pese a que el oficialismo departamental no necesitaría ningún apoyo para repetir la amplia diferencia obtenida en octubre último. En general, Mendoza es una de las provincias en las que Milei viene ganando cómodamente. Por ello están los que piensan que Luján sería parada obligada, aunque la “gratitud” presidencial puede serle expresada en cualquier rincón de la provincia, según las cifras de la última elección.

De todos modos, se supone que el solo hecho de pisar suelo mendocino a pocos días de los comicios departamentales puede jugar ampliamente a favor de sus candidatos, incluso en departamentos que conducen otras fuerzas políticas. Lógicamente, Maipú y San Rafael son los más tentadores en virtud del superior número de votantes con que cuentan.

La visita presidencial en tiempo electoral no deja de ser una mera coincidencia en base al calendario local desdoblado por seis intendentes y al deseo mileísta de recorrer provincias amigas. A alguno de los “caciques” (uno tal vez) le puede resultar propicia la visita, pero al resto no tanto. La coincidencia se da porque Milei ya recorre distintos puntos del país con el propósito de afianzar su llamada batalla cultural y, con ella, sostener su aspiración de reelección, a fines de 2027. Fecha lejana, año no electoral, fiebre política argentina.

Queda claro, por otra parte, que en el oficialismo libertario nadie podrá discutirle protagonismo y aspiraciones a quien fue creador del nuevo espacio, con más razón con el respaldo que ya dan algunas encuestas y teniendo en cuenta que la oposición peronista aparece cada vez más fragmentada.

En este último aspecto se sumó un nuevo conflicto en el PJ mendocino, a partir del pedido de expulsión del partido para los dirigentes camporistas que aceptaron competir por afuera del PJ en febrero sin autorización del congreso partidario. Esto se da en San Rafael, Rivadavia y Luján. En los tres restantes distritos hay lista única entre el sector de los intendentes y el camporismo.

Por donde se la mire, una jugada arriesgada a tan pocos días de las elecciones, demostrativa de la tensión que vive el peronismo en el orden nacional y que se traslada a las provincias. Y que en el caso de Mendoza tiene inmersa en la disputa a Anabel Fernández Sagasti como importante exponente del kirchnerismo a nivel nacional.

El granizo, la otra pelea

Los temporales de verano también suman a las disputas políticas. Cayó otra muy fuerte tormenta en San Rafael y esta vez desde el ámbito oficial departamental no tardaron en enviar un informe sobre los daños ocasionados por el granizo, atemperados, según dijeron, por la acción de los aviones en su misión de reducir el tamaño del mismo.

Ayudó en este caso que la tormenta haya descargado su mayor fuerza en zonas urbanas, relegando en parte a sectores productivos muy golpeados antes. No obstante, el informe municipal enfatiza en las bondades del trabajo desde el aire.

Todo es parte de una disputa entre los departamentos productivos del sur y el gobierno provincial. Como se ha dicho, éste aduce que el sistema de lucha antigranizo con aviones no tiene efectividad ni mucho sustento, razón por la que lo dejó de lado y sólo permite que lo utilicen en zonas en las que los lugareños asumen los costos. Reiteradas tormentas y pocas soluciones con las cosechas en puerta.

