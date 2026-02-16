Bregman y Del Caño cuestionan el paro "sin movilización" convocado por la CGT y llaman a una marcha masiva

Referentes del Frente de Izquierda cuestionaron la convocatoria al paro general lanzada por la CGT para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Consideran que una medida “sin movilización” debilita el rechazo al proyecto.
Referentes del FIT reclamaron un paro nacional activo con movilización y acciones en todo el país para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.
Mediante un posteo en su cuenta de X, Myriam Bregman llamó a “parar masivamente ese día y hacer efectiva la medida marchando al Congreso Nacional donde quieren consumar la infamia”. La excandidata presidencial propuso además organizar acciones en todo el país y coordinar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y barrios de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en el Congreso.
“Proponemos también acciones en todo el país y a los sectores que quieran movilizarse, organizar en común caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso. El rechazo tiene que expresarse fuerte”, detalló.
El oficialismo busca dictaminar el proyecto este miércoles en un plenario de comisiones con la intención de sesionar el jueves. Sin embargo, si no hay acuerdo con los aliados sobre el texto definitivo, la sesión podría postergarse hasta el 25 de febrero.
“Producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”, sostuvo Bregman.
Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño también criticó a la conducción de la CGT por convocar a un paro general “sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.
Según el dirigente, la central sindical se vio obligada a anunciar la medida “por la bronca de millones a su traición escandalosa”, tras la movilización limitada durante el tratamiento del proyecto en el Senado y en medio de sospechas de acuerdos con el Gobierno para sostener las cuotas solidarias y aportes patronales a las obras sociales.
“La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos esta acción paralizando el país contra la Ley esclavista y movilizarse masivamente al Congreso y a las plazas de todo el país. Paro nacional activo con piquetes y plan de lucha hasta tirar abajo esta Ley y todo el plan de Milei”, publicó en X.
También se sumó a los cuestionamientos Gabriel Solano, quien sostuvo que la CGT “debe también convocar una manifestación masiva y abrazar el Congreso con medio millón de trabajadores”. En la misma línea, Néstor Pitrola rechazó los intentos atribuidos a Patricia Bullrich y Martín Menem de evitar modificaciones al texto para impedir que vuelva al Senado.
“Los intentos de (Patricia) Bullrich y Martín Menem de evitar cambios en la reforma laboral para que no vuelva al Senado son mamarrachos inconcebibles, como prometer revertir el descuento salarial por enfermarte en los futuros convenios colectivos con alguna suma no remunerativa”, señaló. “Toda la reforma laboral es esclavista, no sólo esta cláusula a la que no se animó ni la dictadura. El jueves, todos a la calle, paro activo nacional, que la reforma no pase”, concluyó.