Bregman y Del Caño cuestionan el paro "sin movilización" convocado por la CGT y llaman a una marcha masiva

Referentes del FIT reclamaron un paro nacional activo con movilización y acciones en todo el país para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

Referentes del Frente de Izquierda cuestionaron la convocatoria al paro general lanzada por la CGT para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Consideran que una medida “sin movilización” debilita el rechazo al proyecto.

Mediante un posteo en su cuenta de X, Myriam Bregman llamó a “parar masivamente ese día y hacer efectiva la medida marchando al Congreso Nacional donde quieren consumar la infamia”. La excandidata presidencial propuso además organizar acciones en todo el país y coordinar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y barrios de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en el Congreso.

Myriam Bregman convocó a marchar contra la reforma laboral Myriam Bregman convocó a marchar contra la reforma laboral. X / @myriambregman “Proponemos también acciones en todo el país y a los sectores que quieran movilizarse, organizar en común caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso. El rechazo tiene que expresarse fuerte”, detalló.

La agenda parlamentaria El oficialismo busca dictaminar el proyecto este miércoles en un plenario de comisiones con la intención de sesionar el jueves. Sin embargo, si no hay acuerdo con los aliados sobre el texto definitivo, la sesión podría postergarse hasta el 25 de febrero.

“Producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”, sostuvo Bregman.