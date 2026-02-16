16 de febrero de 2026 - 21:35

Bregman y Del Caño cuestionan el paro "sin movilización" convocado por la CGT y llaman a una marcha masiva

Referentes del FIT reclamaron un paro nacional activo con movilización y acciones en todo el país para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

Nicolás del Caño y Myriam Bregman. (archivo)

Nicolás del Caño y Myriam Bregman. (archivo)

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Referentes del Frente de Izquierda cuestionaron la convocatoria al paro general lanzada por la CGT para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Consideran que una medida “sin movilización” debilita el rechazo al proyecto.

Leé además

El Gobierno define su estrategia en torno a la reforma laboral. 

Reforma laboral: el Gobierno busca evitar cambios para no volver al Senado y apuesta a la reglamentación

Por Redacción Política
Desde diversas entidades plantean que es necesario que la reforma laboral avance en la reducción de las cargas patronales para las pymes

Reforma laboral: insisten en la necesidad de reducir la presión tributaria para las pymes

Por Sandra Conte

Mediante un posteo en su cuenta de X, Myriam Bregman llamó a “parar masivamente ese día y hacer efectiva la medida marchando al Congreso Nacional donde quieren consumar la infamia”. La excandidata presidencial propuso además organizar acciones en todo el país y coordinar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y barrios de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en el Congreso.

Myriam Bregman convocó a marchar contra la reforma laboral
Myriam Bregman convocó a marchar contra la reforma laboral.

Myriam Bregman convocó a marchar contra la reforma laboral.

Proponemos también acciones en todo el país y a los sectores que quieran movilizarse, organizar en común caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso. El rechazo tiene que expresarse fuerte”, detalló.

La agenda parlamentaria

El oficialismo busca dictaminar el proyecto este miércoles en un plenario de comisiones con la intención de sesionar el jueves. Sin embargo, si no hay acuerdo con los aliados sobre el texto definitivo, la sesión podría postergarse hasta el 25 de febrero.

“Producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”, sostuvo Bregman.

Nicolas del Caño cuestionó a la CGT
Nicolas del Caño cuestionó a la CGT.

Nicolas del Caño cuestionó a la CGT.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño también criticó a la conducción de la CGT por convocar a un paro general “sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.

Según el dirigente, la central sindical se vio obligada a anunciar la medida “por la bronca de millones a su traición escandalosa”, tras la movilización limitada durante el tratamiento del proyecto en el Senado y en medio de sospechas de acuerdos con el Gobierno para sostener las cuotas solidarias y aportes patronales a las obras sociales.

Gabriel Solano criticó a la CGT
Gabriel Solano criticó a la CGT.

Gabriel Solano criticó a la CGT.

“La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos esta acción paralizando el país contra la Ley esclavista y movilizarse masivamente al Congreso y a las plazas de todo el país. Paro nacional activo con piquetes y plan de lucha hasta tirar abajo esta Ley y todo el plan de Milei”, publicó en X.

También se sumó a los cuestionamientos Gabriel Solano, quien sostuvo que la CGT “debe también convocar una manifestación masiva y abrazar el Congreso con medio millón de trabajadores”. En la misma línea, Néstor Pitrola rechazó los intentos atribuidos a Patricia Bullrich y Martín Menem de evitar modificaciones al texto para impedir que vuelva al Senado.

Néstor Pitrola sobre la reforma laboral
Néstor Pitrola sobre la reforma laboral.

Néstor Pitrola sobre la reforma laboral.

“Los intentos de (Patricia) Bullrich y Martín Menem de evitar cambios en la reforma laboral para que no vuelva al Senado son mamarrachos inconcebibles, como prometer revertir el descuento salarial por enfermarte en los futuros convenios colectivos con alguna suma no remunerativa”, señaló. “Toda la reforma laboral es esclavista, no sólo esta cláusula a la que no se animó ni la dictadura. El jueves, todos a la calle, paro activo nacional, que la reforma no pase”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Federico Sturzenegger junto a su esposa Maria Rouillet.

Denunciaron a Sturzenegger por la adjudicación de $114 millones a la asociación que dirige su esposa

Por Redacción Política
Avanza la licitación pública para las obras en el Acceso Sur 

Acceso Sur: se conocen los competidores de la licitación y Luján de Cuyo acelera las obras previas

Por Martín Fernández Russo
Rechazo a la reforma laboral: la convocatoria a un nuevo paro fue anunciada el lunes por la CGT

La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero sin marchar

Por Redacción Política
Emir y Omar Félix encaran una nueva elección el fin de semana en San Rafael. 

Efecto encuestas: Emir Félix sale a reforzar la campaña del PJ en San Rafael, a días de las elecciones

Por Martín Fernández Russo