Rechazo vecinal por la construcción de un barrio en un terreno donado para una escuela

Cuando entre los años 1992 y 1993 la familia Zgaib donó un lote de unos 1.701 m2 -sobre calle Guiñazú entre Choele Choel y Abdón Zgaib (Mayor Drummond, Luján de Cuyo), lo hizo a la Dirección General de Escuelas . La donación fue oficializada en 1997, con cargo a la construcción de una escuela de capacitación laboral , que hasta ya tenía su numeración definida: escuela 6-045.

Hace algunas semanas, casi 30 años después de oficializar la donación, en el lugar comenzaron algunos trabajos de obras. Sin embargo, lo que generó -y sigue generando- malestar entre los vecinos es que no son obras para la construcción de la escuela comprometida, sino para construir 14 casas dentro del programa " Mendoza Construye" del IPV .

Son algunas de las viviendas que serán destinadas para la relocalización de vecinos que actualmente viven en un asentamiento irregular instalado sobre la vieja traza del ferrocarril (y donde está proyectada la traza del Metrotranvía en su ampliación) . Porque, con las obras de extensión de este medio de transporte hacia Luján -y que están en plena ejecución-, las vías cruzan por el predio donde viven actualmente estas familias.

El detalle es que esta solución habitacional para los vecinos a relocalizar de Luján (además de las 14 familias de ese departamento hay otras 68 en Las Heras a reubicar cuando el recorrido del MTM se extienda hasta el aeropuerto) no deja conformes a los vecinos de Drummond. Ni tampoco a los herederos del dueño del lote que lo cedió.

Según explicó el presidente de la Sociedad de Transporte Mendoza -de quien depende el Metrotranvía-, Daniel Vílchez a Los Andes , la DGE transfirió estos 1.701 m2 al IPV , dado que no tenía proyectado construir una nueva escuela en la zona. Y, además, consideraba prioritario darles una solución habitacional a las 14 familias.

"Aunque lo vendan, transfieran o lo que sea, en el lugar no se puede hacer otra cosa que no sea una escuela. Y no se puede aprobar otra construcción si no concentran con nosotros. Quieren traer a la gente que vive en un asentamiento que queda sobre las vías -en el tramo comprendido entre Pueyrredón y Almirante Brown- por donde va a pasar el Metrotranvía. Y han empezado a trabajar ya. Incluso, al comienzo lo hicieron sin poner el cartel de lo que estaban haciendo", describe Elías Zgaib, hijo del dueño original de todo el loteo y quien hizo la donación.

La inseguridad y el colapso de los servicios son otras de las preocupaciones de quienes viven en la zona.

"Hace menos de un nos pusieron el asfalto recién. Pero venimos hace tiempo con problemas de cloacas, en la presión del agua. Y si ya estamos así, ¡imaginate con 14 familias más en un espacio muy chicos!", describió otra de las vecinas consultadas.

"Y tememos que hayan enfrentamientos entre vecinos", completó.

En la década de 1990, la familia Zgaib -propietaria de una finca en el lugar- inició el loteo de la zona, y que lleva el apellido familiar. Como parte de los requisitos para iniciar el loteo, la comuna les pidió donar las calles y un espacio público.

"Nos exigieron donar calles y ese terreno, y en la resolución de 1997 se establece que este espacio en cuestión lo recibe la Municipalidad de Luján de Cuyo con el cargo de pasárselo a la DGE para construir en el lugar la Escuela 6-045 de Capacitación Laboral", repasa Elías Zgaib.

Los años transcurrieron, el loteo avanzó y se fueron construyendo casas y mudando vecinos al loteo. Sin embargo, en el predio donado y destinado al establecimiento educativo nunca se avanzó con ningún tipo de obras. Al menos, hasta hace algunas semanas.

"No construyeron, tampoco les exigimos los vecinos. La verdad es que no había una fecha de culminación, no tenían plazo para hacerlo ni corrían términos legales. Lo que estaba fuera de discusión es que allí debería construirse sí o sí la escuela", insiste Zgaib.

En diciembre, según relatan los vecinos, comenzaron a observar movimientos y trabajos en el terreno. El detalle es que, siempre de acuerdo a los testimonios de los lugareños, no había ningún cartel indicador de los detalles de la obra (plazos de ejecución, montos y -principalmente- qué se estaba construyendo en el sitio).

"Recién la semana pasada pusieron el cartel que explica que se van a construir 14 casas de barrio dentro del programa del IPV 'Mendoza Construye', y lo hicieron porque los vecinos nos organizamos, pedimos explicaciones y hasta fuimos a denunciar a la Justicia ante la falta de respuestas" resume Zgaib.

La DGE transfirió el terreno para construir el barrio

"Complejo de viviendas Choele Choel", acompañado del número de expediente, el monto del contrato, la empresa a cargo, el plazo de ejecución y la fecha de inicio de la obra (2/2/2026) se puede leer en el cartel. Según relatan Zgaib y otros vecinos, ese cartel lo pusieron mucho después de comenzar realmente con los trabajos, por lo que el 2 de febrero no sería la verdadera fecha de inicio.

La donación del terreno de parte de la DGE al IPV es lo que cuestionan quienes viven en la zona y los herederos del antiguo dueño de ese predio. Por medio de un escrito presentado a las autoridades provinciales y municipales -y replicada en la plataforma Change.org-, más de 120 vecinos de esa zona de Drummond piden explicaciones, al tiempo que insisten en que la finalidad de ese terreno debería ser indefectiblemente la escuela de capacitación laboral.

"Manifestamos nuestra terminante oposición a la transferencia de dicho terreno al IPV, ya que el mismo pertenece a la provincia de Mendoza con destino específico a la efectivización del cargo de construcción de la Escuela 6-045 de Mayor Drummond. Dicha transferencia constituiría una falta grave por el incumplimiento del cargo de donación por parte del Estado provincial representado por la DGE", detallan.

Además, los firmantes destacan que nunca fueron notificados formalmente ni de la donación, ni de la intención de relocalizar a 14 familias que viven sobre la traza del Metrotranvía y ni tampoco se los invitó a la audiencia en la que se anunció este nuevo destino.

"Consideramos que la concreción de esta donación al IPV constituye un real abuso de poder, ya que interferiría en nuestra vida barrial, imponiéndonos por la fuerza del Estado la convivencia de aproximadamente 60 personas desconocidas, hacinadas en un terreno de poca superficie, sin cumplir con el código de edificación", detallan los vecinos actuales.

En la misma nota, manifiestan su preocupación ante un inminente colapso de servicios de agua, cloacas y electricidad. "los cuales ya se encuentran saturados", describen.

"Está comprobado en situaciones similares la drástica depreciación de casas y terrenos, la ausencia de interesados en establecerse en dichas zonas, y el consecuente deterioro barrial. Consideramos que las autoridades, y sobre todo la DGE, serían responsables de tamañas consecuencias, como así también del aumento de delitos e inseguridad en la zona", concluyen.