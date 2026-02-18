Metrotranvía: trasladarán a 82 familias para avanzar con la extensión a Luján y al aeropuerto

Las obras de extensión de la traza del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el aeropuerto Franciso Gabrielli están requiriendo tareas y estrategias complementarias. Entre ellas, surge la necesidad de trasladar familias que están asentadas en las zonas aledañas por donde pasará el trayecto

Algunas viviendas están ubicadas sobre las mismas vías. Se trata de 82 familias en total: 68 en Las Heras y 14 en Luján de Cuyo.

En la llamada etapa III, los nuevos ramales unirán Godoy Cruz, desde el parador Pellegrini, con Luján de Cuyo, hasta la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo. En tanto, la etapa IV, unirá el último parador, Avellaneda, con el Aeropuerto, en Las Heras.

El presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), Daniel Vilches, confirmó que ya se trabaja en estrategias complementarias para resolver la situación social que acompaña a la obra pública. “No es solamente tender rieles. Hay una realidad social que debemos abordar con responsabilidad y coordinación con otras áreas del Estado”, sostuvo.

“Hay viviendas muy próximas a la traza y otras directamente sobre las vías. En esos casos no hay margen técnico: por una cuestión de seguridad operacional, esas familias deben ser relocalizadas”, explicó Vilches.

Se otorgarán viviendas a las familias reubicadas

La extensión del Metrotranvía es una de las apuestas más fuertes en materia de movilidad para el Gran Mendoza. El ramal al aeropuerto busca consolidar una conexión estratégica para el turismo y la logística, mientras que el tramo hacia Luján de Cuyo ampliará el servicio hacia uno de los departamentos con mayor crecimiento demográfico de los últimos años

Sin embargo, la obra se desarrolla sobre antiguos corredores ferroviarios que, en muchos sectores, fueron ocupados con el paso del tiempo por quienes no tenían donde vivir.

“Estamos trabajando junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y con los municipios para encontrar soluciones habitacionales. No se trata de desalojar sin alternativa. La premisa es que cada familia tenga una respuesta”, aseguró el titular de la STM. Por eso, estas personas ya han sido censadas para conocer su situación y ya están en proceso de construcción las viviendas que les otorgará el instituto, cerca de donde viven actualmente.

Según precisó, el proceso contempla instancias de diálogo y acompañamiento social. “Hay situaciones muy distintas entre sí. Algunas familias llevan años asentadas allí, otras son ocupaciones más recientes. Cada caso requiere un abordaje particular”, señaló.

El asentamiento de Las Heras, el más numeroso

El grupo más numeroso es el que se encuentra en el conocido como Barrio Güemes, en Las Heras, con categoría de asentamiento, ya que se trata de un espacio que se ha ido poblando durante décadas, donde la gente se ha ido ubicando en los baldíos e infraestructura del ferrocarril que quedaron abandonados luego de que dejara de circular el tren.

El actual asentamiento Güemes se encuentra al costado del tendido de las viejas vías. Surgió luego del terremoto de 1985, aprovechando vagones abandonados en la zona para transformarlos en hogares. Con los años el asentamiento fue creciendo con la construcción de viviendas hechas de diferentes materiales, muchas de gran precariedad.

Vilches detalló que está inmediatamente contiguo a la estación denominada Avellaneda, en la zona de Panquehua. Dijo que allí hay 64 familias en los terrenos y 4 sobre la traza, todo sobre terreno de propiedad de Ferrocarriles Argentinos: “En esto quiero aclarar que toda aquella persona que esté posicionada sobre la traza de un ferrocarril nunca podrá tener el dominio, pues la propiedad del ferrocarril es perpetua”, destacó.

Obras-Metrotranvía Obras de ampliación en el Metrotranvía. Prensa Gobierno de Mendoza

Para estas familias, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) junto a las municipalidades están gestionando la entrega de viviendas. En el caso de Las Heras, serán trasladadas al Barrio Todos Unidos, donde ya la comuna también ha reubicado a familias de otras zonas vulnerables. Está ubicado a unos dos kilómetros del asentamiento actual, donde se cruza la traza con la calle San Martín.

“En ese barrio ya estamos ejecutando todo lo que es infraestructura y urbanización, de tal modo que en los próximos días ya comenzará la construcción de las viviendas de esas familias, y estimamos que nos vamos a demorar unos cuatro o cinco meses en su construcción”, detalló el funcionario.

En cuanto a la reacción de las familias Vilches dijo que es algo que se viene trabajando hace tiempo, que durante años se les había prometido el acceso a una vivienda y ahora podrán ser propietarios.

En Luján, las familias ya tienen terreno

En Luján de Cuyo deberán trasladarse 14 familias. Están ubicadas en el tramo entre Pueyrredón y Almirante Brown. Algunas son familiares entre sí y están ubicadas en dos tramos. Hace unos días se conoció que la DGE donó un terreno al IPV para dar solución a estas personas. Está ubicado en calle Guiñazú s/n° esquina Choele y Choele, en el distrito Mayor Drummond, y cuenta con una superficie de 1.701,88 metros cuadrados.

Al respecto Vilches dijo que este terreno había sido donado a la Dirección de Escuelas pero el área decidió que no hacía falta construir otra escuela allí.

Detalló que estas familias son personas que “tienen hábitos urbanos, tienen trabajo, sus casas son de material, con pisos, con baño, es decir, la situación es distinta a la de la gente de Las Heras”.

En este caso, se espera que en los próximos cuatro meses la obra esté terminándose. “No creo que más allá de agosto o septiembre nosotros estemos ya con todas las familias trasladándose”, consideró.

Obras paralelas y avances de la extensión del metrotranvía

En la zona de Luján hubo que hacer una serie de tareas preliminares que tenían que ver con algunas adecuaciones y pequeñas obras que habían solicitado Ecogas y Aysam. “Eso ya se resolvió y estamos avanzando en la imposición de rieles y durmientes. Luego vamos a comenzar con todo el postaje, la implantación de postes para el tendido de línea de electrificación”, detalló Vilches.

Es probable que deban reubicar temporalmente a las 4 familias de Las Heras que están sobre la traza para poder ir avanzando hasta que estén las casas. En esos casos, se les otorgarán unos módulos temporales que se ubicarán al lado del terreno donde se construyen las viviendas

La zona donde deberá hacerse el abordaje con las familias en Las Heras ha sido objeto de reclamos por parte de vecinos de la inmediaciones debido a la inseguridad.

Hay relatos de gente que cerró negocios o decidió mudarse. La parada del Metrotranvía está muy cerca y aseguran que allí o en las paradas de colectivo los robos son muy frecuentes. En ese sentido, Vilches dijo que ya pasó en las etapas previas que la traza pasaba por zonas conflictivas pero luego de las obras y de trabajos también por parte de los municipios, la situación mejoró notoriamente.

La obra tiene por contrato una fecha de finalización en agosto de 2027. Según evalúa Vilches, como van las cosas, los plazos se cumplirán, mientras que no descartan habilitar algunos tramos antes de finales de este año.