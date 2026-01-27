El municipio de Godoy Cruz informó que, desde este martes 27 de enero, se verá afectada la circulación en la zona de la rotonda San Francisco de Asís. Hasta cuándo se extenderá la medida.

Habrá corte parcial y cambios de circulación en calle San Martín Sur por obras del Metrotranvía.

En el marco del plan de expansión del Metrotranvía, la Municipalidad de Godoy Cruz comunicó una nueva interrupción en el tránsito vehicular desde este martes 27 de enero que afectará a los conductores que se desplazan hacia el sur del Gran Mendoza. Las tareas de infraestructura se centran en la construcción de un paso a nivel para la extensión del servicio.

El punto del corte y los desvíos La interrupción se localiza en la calle San Martín Sur, específicamente en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía (rotonda San Francisco de Asís).

Debido a que las máquinas estarán trabajando en la calzada, el esquema de circulación se verá modificado de la siguiente manera:

En sentido Norte a Sur (hacia Luján de Cuyo) los vehículos que circulen por San Martín verán cortado el paso habitual. Para continuar su camino, los conductores deberán desviarse por la mano contraria de la rotonda, circulando con extrema precaución por el carril habilitado.