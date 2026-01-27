27 de enero de 2026 - 14:12

Habrá corte parcial y cambios de circulación en calle San Martín Sur por obras del Metrotranvía

El municipio de Godoy Cruz informó que, desde este martes 27 de enero, se verá afectada la circulación en la zona de la rotonda San Francisco de Asís. Hasta cuándo se extenderá la medida.

Habrá corte parcial y cambios de circulación en calle San Martín Sur por obras del Metrotranvía.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el marco del plan de expansión del Metrotranvía, la Municipalidad de Godoy Cruz comunicó una nueva interrupción en el tránsito vehicular desde este martes 27 de enero que afectará a los conductores que se desplazan hacia el sur del Gran Mendoza. Las tareas de infraestructura se centran en la construcción de un paso a nivel para la extensión del servicio.

El punto del corte y los desvíos

La interrupción se localiza en la calle San Martín Sur, específicamente en el tramo que transcurre bajo el puente de la Ciclovía (rotonda San Francisco de Asís).

Debido a que las máquinas estarán trabajando en la calzada, el esquema de circulación se verá modificado de la siguiente manera:

En sentido Norte a Sur (hacia Luján de Cuyo) los vehículos que circulen por San Martín verán cortado el paso habitual. Para continuar su camino, los conductores deberán desviarse por la mano contraria de la rotonda, circulando con extrema precaución por el carril habilitado.

cambio de circulación en Godoy Cruz por obras del Metrotranvía

Desde el municipio que dirige Diego Costarelli informaron que este esquema de tránsito se prolongará por un período estimado de diez días. La obra incluye no solo la colocación de vías, sino también adecuaciones en el entorno urbano y señalización.

