Desactivaron nueve fiestas de UPD en las que participaban 1.500 chicos

Los festejos por el Último Primer Día (UPD) dejaron como saldo nueve fiestas suspendidas por presencia de alcohol esta madrugada, la mayoría en el Gran Mendoza . Otro dato es que hubo varios festejos realizados en casas particulares , con presencia de padres y en los que no se detectaron infracciones.

Pero, además, es habitual que haya consumo de alcohol y, en ocasiones, se generan desmanes por lo que el Ministerio de Seguridad y los municipios realizan controles y suspenden los eventos en los que haya una infracción a la normativa, en particular dado que está prohibido el consumo de alcohol en menores.

Nueve fiestas por el UPD en Mendoza

Según el balance de la Dirección de Diversión Nocturna durante la jornada se recibieron aproximadamente 20 llamados al 0800. Se trata de denuncias por la realización de festejos.

Ante esto, Diversión Nocturna llevó a cabo el cese de nueve actividades en toda la provincia, de las cuales ocho ocurrieron en el Gran Mendoza, con una concurrencia total estimada de 1.500 personas.

“Los controles se realizaron en toda la provincia, donde los resultados fueron positivos”, subrayaron desde la Dirección.

El detalle de las fiestas relevadas es:

-Zona Gran Mendoza: se deshabilitaron 8 eventos donde había presencia de alcohol y venta de entradas.

-Zona Este: se identificaron cuatro eventos, tres en domicilios particulares a cargo de padres sin alcohol ni venta de entradas y el otro no se desarrolló. Donde no se realiza el cese ni acta por no existir infracción a la ley 8.296. Un evento fue desactivado al constatarse la venta de alcohol y entradas.

-Zona Sur: se identificaron dos eventos en domicilios particulares bajo condiciones similares, sin infracciones a la ley 8296.

-Zona Valle de Uco: se detectaron tres eventos en domicilios particulares con supervisión de padres, sin irregularidades.

Balance de la DGE por el UPD

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) habían trabajado en generar conciencia y acompañamiento. Se apuntó a que los padres fueran partícipes de la situación, tanto antes, como durante y después.

La Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) propuso algunos consejos para las familias y los chicos y, además, transfirió a los colegios algunas estrategias para abordar la situación.

“El UPD es una expresión de identidad y pertenencia. No es sólo una celebración, es una manifestación de las necesidades de los adolescentes de sentirse parte un grupo, de celebrar los lazos construidos y marca el inicio de un año que representa el cierre de una etapa escolar y el comienzo de otra”, expresaron desde el área. “Este ritual, aunque no es organizado por la escuela, involucra a la comunidad educativa toda, ya que refleja las emociones, expectativas y desafíos que los jóvenes enfrentan en su proceso de crecimiento y desarrollo”, agregaron.

Ante la consulta sobre cómo se ha presentado la jornada en los establecimientos, al respecto informaron que ha estado todo bien y sin situaciones “complicadas”.