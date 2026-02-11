El torreón olvidado del Parque San Martín: el secreto de un plan urbano que pudo cambiar Mendoza

Muchos mendocinos transitan frente a sus muros de piedra sin detenerse, ignorando que están ante una estructura que guarda una historia singular. Ubicado cerca de la entrada principal del Parque San Martín, este antiguo torreón fue el modelo arquitectónico original que sirvió de ensayo para la construcción de la penitenciaría de Mendoza.

En el corazón del Parque General San Martín, entre senderos y árboles , se alza una construcción compacta y sólida que recuerda a una pequeña fortaleza. Se trata de un laboratorio urbano pionero, levantado originalmente alrededor de 1895 como una muestra a escala real (1 a 1) para evaluar los materiales, el diseño y las técnicas constructivas que se aplicarían luego en el sistema carcelario local.

La obra fue supervisada por el ingeniero italiano Antonio Rossetti , una figura clave en la infraestructura básica de la provincia, quien utilizó esta estructura para probar la resistencia de los muros gruesos y la funcionalidad de las ventanas estrechas. Aunque su apariencia imponente evoca una fortaleza operativa, el torreón nunca funcionó como una cárcel real , sino como una pieza de ensayo arquitectónico.

La ubicación de este torreón no es casual. En los planos de fines del siglo XIX, la planificación urbana contemplaba que la nueva cárcel de Mendoza se construyera dentro del entonces llamado Parque del Oeste. Incluso existieron proyectos que preveían levantar la penitenciaría en el terreno donde hoy se encuentra el Hotel Hyatt, en pleno centro de la ciudad.

Este proyecto original generó una intensa pugna política en la época. Mientras los planificadores buscaban centralizar los servicios públicos, la oposición de aquel entonces criticaba la creación del Parque por considerarlo un proyecto elitista e innecesario que malgastaba fondos que debían destinarse a hospitales o escuelas. Finalmente, las decisiones de urbanismo prevalecieron y se decidió trasladar la penitenciaría a su ubicación definitiva sobre la avenida Boulogne Sur Mer, dejando al torreón como un recordatorio silencioso de lo que pudo ser.

Qué podés ver hoy en tu próximo paseo por el Parque

Hoy en día, el torreón permanece como un detalle pintoresco y algo misterioso del paisaje mendocino. Se encuentra a la derecha de la Avenida Libertador, poco antes de llegar a la calle Uriburu y a metros de la cancha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Aunque el tiempo ha causado cierto deterioro, aún se pueden observar detalles originales como arcos, rejas de hierro y sus muros de piedra característicos.

Para quienes deseen visitarlo durante una caminata, es importante tener en cuenta algunos detalles actuales:

El acceso a la parte superior de la construcción se encuentra actualmente tapiado y restringido por seguridad.

Es un sitio ideal para los amantes de la fotografía histórica , ya que el contraste de la piedra con la vegetación del bosque urbano es muy llamativo.

, Se recomienda integrarlo en un recorrido que incluya hitos cercanos como los Portones, el Rosedal o los Caballitos de Marly.

A pesar de que a veces sirve de refugio eventual o presenta grafitis modernos, la "mini cárcel" sigue aportando carácter e intriga a uno de los espacios públicos más importantes de Mendoza. Descubrirlo permite ver el parque "con otros ojos", entendiendo que cada piedra fue puesta allí para probar la seguridad de un edificio que terminó marcando la historia de la provincia.