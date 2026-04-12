12 de abril de 2026 - 10:42

Descubrimiento en República Checa: es un botín de la Primera Guerra Mundial y está valuado en 330 mil dólares

Los expertos del Museo de Bohemia Oriental analizan el hallazgo de 15 libras de oro y objetos personales que habrían sido ocultados durante una crisis histórica.

Los senderistas se llevaron una gran sorpresa al abrir la lata.&nbsp;

Los senderistas se llevaron una gran sorpresa al abrir la lata. 

Foto:

Por Cristian Reta

Dos senderistas en las montañas Krkonoše, en la República Checa, dieron con un descubrimiento de una fortuna oculta dentro de una simple lata de aluminio que sobresalía de un muro de piedra. El hallazgo incluye casi 600 monedas de oro y una caja de hierro con joyas, con un valor estimado superior a los 330.000 dólares.

Leé además

si tenes frascos de perfume guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos utiles

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Por Andrés Aguilera
el pallet de madera no lo tires, tenes un tesoro en casa: la idea economica que transforma cualquier espacio

El pallet de madera no lo tires, tenés un tesoro en casa: la idea económica que transforma cualquier espacio

Por Ignacio Alvarado

Lo que parecía basura metálica resultó ser el descubrimiento arqueológico y económico de sus vidas. Los caminantes divisaron primero un pequeño contenedor de aluminio y, al abrirlo, hallaron 598 monedas de oro envueltas en tela oscura. A pocos metros, desenterraron una segunda caja de hierro que guardaba 16 pitilleras, 10 pulseras, un bolso de malla de plata, un peine y una cadena con una llave.

Un botín que recorre la historia de Europa

Los especialistas del Museo de Bohemia Oriental confirmaron que las piezas datan de entre 1808 y 1915. Lo más llamativo para los numismáticos es la enorme diversidad de su origen: hay monedas de Francia, Austria-Hungría, Rusia, Italia, Rumania, Bélgica y hasta de Turquía. Este crisol de nacionalidades sugiere que la colección no fue un ahorro repentino, sino un capital acumulado durante décadas por una familia o un comerciante con nexos internacionales.

La principal hipótesis de los historiadores vincula el entierro con periodos de extrema inestabilidad en la región central de Europa. Miroslav Novak, experto del museo, señala que el tesoro pudo ser ocultado al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante las deportaciones de poblaciones checas y judías, o ante las reformas monetarias que amenazaban el valor del papel moneda. En momentos de crisis, el metal precioso era la única garantía de supervivencia.

Cuál fue la recompensa que recibieron los senderistas por entregar este tesoro perdido

A diferencia de otros hallazgos que terminan en disputas legales, estos senderistas entregaron el botín completo a las autoridades para su evaluación científica. Como reconocimiento a su honestidad y al valor histórico del hallazgo, recibirán una recompensa equivalente al 10% del valor total estimado. Mientras tanto, las piezas se preparan para ser exhibidas al público, revelando una cápsula del tiempo que permaneció ignorada en el bosque por más de un siglo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un continente se está partiendo en dos y la grieta ya es visible.

El continente que se está partiendo en dos: la grieta ya es visible y se está formando un nuevo océano

Por Agustín Zamora
fotografos logran captar a un pez rarisimo que no habia sido visto desde 2009

Fotógrafos logran captar a un pez rarísimo que no había sido visto desde 2009

Es un avance científico que está en estudio y podría influir en nuevas estrategias educativas.

Un estudio científico revela que el hambre y la memoria están conectados: el azúcar es el dato clave

cientificos quedan en shock tras fotografiar un ave que aparecio a 3.000 millas de su hogar

Científicos quedan en shock tras fotografiar un ave que apareció a 3.000 millas de su hogar