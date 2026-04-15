15 de abril de 2026 - 15:09

Luis Caputo celebró el aval del FMI y aseguró que es "muy importante" para la estabilidad económica

El ministro de Economía se expresó en redes sociales y agradeció a Kristalina Georgieva, titular del organismo internacional. “Contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, afirmó.

Luis Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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En sus redes sociales, el funcionario remarcó que la decisión del organismo representa un impulso para sostener la estabilidad y fortalecer el crecimiento económico, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su programa financiero -especialmente en su constante lucha contra la inflación-.

En un posteo en X, Caputo agradeció especialmente a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por su rol durante el proceso, y también al equipo técnico del organismo.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

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Además, el funcionario destacó el trabajo de su equipo económico local, con menciones a su segundo, José Luiz Daza, y al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por su “dedicada” participación en las negociaciones.

Travesía de Caputo en Estados Unidos

Actualmente, Caputo se encuentra en Washington D.C., donde participa de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial junto a su equipo económico.

En ese marco, este viernes 17 mantendrá un encuentro formal con Georgieva, y durante su visita también tiene previstas reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con el titular del Banco INteramericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados.

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